Латвия: мужчина включил на всю мощь речь Левитана о победе над нацизмом

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20 июля 2022, 20:57 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

И наделал же шума некий латвиец из города Елгава – поставил на своем балконе динамики, из которых доносилась знаменитая запись о победе над фашистской Германией. Речь Юрия Борисовича Левитана охватила большущий район небольшого городка!

Можно только представить, что случилось с националистами Латвии – подумали, что «русские уже пришли» и кара их настигла!

Были и такие жители, которые истошно кричали и призывали полицию! Иные кричали: «Провокатор!», а были и те, кто посмеивался «в ус» и поддерживал смелого мужчину.

Нет сомнений, что стражи правопорядка будет разбираться с «нарушителем» спокойствия.

Все чаще, несмотря на призывы правительства быть лояльными к их принципам, некоторые (а таких предостаточно) не поддерживают политику государства. Почему? Видимо, не нравится очень многим шествие латышских легионеров СС в центре Риги, нацистские призывы некоторых правящих в отношении русскоязычных, да и решение о демонтаже памятников тем солдатам, которые очистили Европу от фашизма… Надо полагать, что не все и не всех очистили…