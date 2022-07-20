Производство «Москвичей» на платформах китайских JAC

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20 июля 2022, 20:33 Григорий Белкин

27 мая Минпромторг подтвердил переговоры с компаниями КНР по производству новых «Москвичей», как выяснилось позже на базе JAC и её дочерней компанией Sehol. В условиях санкций производство «Москвичей» без сотрудничества с иностранными компаниями не представляется возможным. 11 июля были представлены примерные внешний вид и характеристики модельного ряда возрожденной марки.

Отечественный автопром всегда славился своей безыдейностью – достаточно взглянуть на модели ВАЗ от 2101 до 2107 или от 2108 до 2114, которые строились на одной базе, а менялся только внешний вид кузова. Чего только стоит «Буханка», которая выпускается с 1965 года по сей день без особых изменений, или представленный дизайн новых «Москвичей».

Новые "Москвичи".

На самом деле на представленных фотографиях изображены 4 кроссовера и седан от компании JAC: Модель I – JAC JS4, Модель II – Sehol X6, Модель III – Sehol A5 Plus и Модель IV – JAC S7 соответственно.

В пресс-службе «КамАЗа» не подтверждают, что на презентации показан реальный облик будущих «Москвичей», это был возможный пример того, как могут выглядеть автомобили. Названия моделей также неизвестны, их просто обозначили цифрами.

Стоит ли относиться серьёзно к возвращению старой марки, если нам презентуют автомобили другой компании и называют их «Москвичами» - каждый решит сам для себя. Характеристики представленного модельного ряда практически совпадают с характеристиками машин китайской компании.

Рассмотрев модели JAC, можно предположить, что новые кроссоверы будут переднеприводными или полноприводными, иметь двигатели 1,5–1,6 литра мощностью до 150 сил, которых будет хватать впритык, чтобы тащить на себе вес в полторы тонны и больше. Внешний вид симпатичный, но его немного портят излишне выпирающие элементы кузова и большие зазоры багажника из-за недостаточно хорошей сборки, эта проблема присутствует и на седане Sehol A5 Plus (Модель III). В салоне элементы управления расположены достаточно удобно и эргономично, большинство из них – сенсорные, приборный щиток может быть цифровым либо аналоговым. Материалы отделки: пластик, искусственная кожа, ткань и вставки из металла. Кроссоверы длинные, поэтому посадка будет комфортна на всех рядах за исключением условных сидений третьего ряда, как в JAC S7 (Модель IV) - там места очень мало. Возможно, стоит надеяться на появление электрического датчика открывания багажника и электроприводы. Стоить кроссоверы будут от 2 до 3 млн рублей в зависимости от комплектации.

Салон JAC JS4.

Седан будет иметь передний привод и 1,5 литровый двигатель, но уже мощностью 190 л.с. Внешний вид будет спортивным. Салон исполнен из тех же материалов, что на других моделях, и с минимальным количеством механических элементов управления. Посадка удобная, как и на кроссоверах присутствует хорошая боковая поддержка на сидениях первого ряда.

Как бы то ни было, сотрудничество с китайской компанией пойдет только на пользу нашему автопрому, в скором времени на рынке стоит ожидать появление интересных машин с минималистичным салоном и, возможно, по приемлемой цене и более ровными зазорами.