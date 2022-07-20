Телеведущий Владимир Познер гуляет по Юрмале с супругой

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20 июля 2022, 18:37 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Давно нет секрета, что телеведущий очень уважает Юрмалу – давно обзавелся квартирой на прибалтийском курорте. И это лето не стало исключением.

Телеведущий был замечен на одной из улиц Юрмалы с супругой Надеждой. В Латвию Владимир Познер наведывается достаточно часто, так имеет недвижимость и, конечно, морской бриз. Если ранее, телеведущий не мог надолго задержаться в Прибалтике, потому как его программа выходила регулярно на российском ТВ, то сегодня ситуация изменилась – передачу больше не транслируют, и г-н Познер может спокойно осесть в Латвии.

Кстати, спецоперацию Владимир Познер не комментирует латвийским СМИ.