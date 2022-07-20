Министр обороны Латвии Пабрикс считает, что полководец Суворов был неправ

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

20 июля 2022, 18:31 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Право слово, иногда, когда я слушаю публичные выступления некоторых латвийских политиков, то думаю, что нахожусь в психлечебнице! Реально! Намедни, министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил латвийским СМИ, что главная сила страны – многочисленная армия! Речь идет, конечно, о Латвии. А вы чего подумали?

Да уж, министр обороны Латвии разошелся не на шутку – считает, считает, считает солдат НВС! И даже считает на пять лет вперед!

«Мы сегодня считаемся с теми, что помимо тех солдат, что у нас уже есть на профессиональной службе, около 7000, напомню, что у эстонцев меньше – 2000 солдат, есть еще земессардце (защитники земли). Пример Эстонии нам не подходит ни в коем случае, так как они опираются на обязательный призыв, а не профессиональную службу. Мы можем! У нас есть от 9000 до 10000 поступивших, благодаря земессардзе. Мы видим, что военные действия на Украине могут затянуться, и важно, чтобы было больше людей, прошедших военную подготовку. Если мы за пять лет увеличим число от 40 000 до 50 000, то любое нападение России на Латвию было бы невозможным! Учитывая силы, что Россия держит у границ Латвии, то ничего бы у них не получилось!» - заявил г-н Пабрикс.

Святые Угодники! Кого считает «в уме» министр обороны Латвии? Я понимаю, что на дворе жара, влияние ковида, да и выборы в Сейм торопят высказаться, но где же набрать столько людей в латвийскую армию?

Практически вся молодежь, простите, свалила от латвийских зарплат и «благоденствия» в дальние страны! Об этом частенько говорят сами политики! Напомню, что только за этот год из неполных 1, 5 миллионов латвийцев, уехали за пределы страны, чтобы жить и работать, около 70 000 тысяч! Кто остался-то?

Я так думаю, что министр обороны будет «набирать» солдат из пенсионеров, инвалидов, младенцев, конечно, депутатов и представителей ЛГБТ! Только так Латвия победит Россию! Только так! Особенно, если учесть, что ВСЯ Латвия – один микрорайон Москвы!

Александр Васильевич Суворов говорил – «Побеждают не числом, а уменьем!» Но куда там великому русскому полководцу, основоположнику русской военной теории до латыша Пабрикса… У министра обороны Латвии своя теория!

Боже, храни Латвию от видений Пабрикса!