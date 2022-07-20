У некоторых латвийцев появилось новое хобби – уносить цветочные горшки из ресторанов

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20 июля 2022, 16:57 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Видимо, ковид повлиял на «сознание» некоторых жителей Латвии, а, возможно, и «горшки» мэра-флагоснимателя Риги Мартиньша Стакиса, которыми он «украсил» столицу Латвии, но появилось новое хобби – уносить цветочные горшки из ресторанов. Вполне серьезно!

Намедни, в одном из ресторанов Риги произошел забавный случай, который несколько омрачил хозяев заведения – неприятная гостья решила прихватить с собой цветочный горшок! Есть мнение, что дама нацелилась на что-то более внушительное, но, увы, не срослось!

Как было дело?

Сперва никто и ничего не заметил, но что-то в ресторане «не хватало» - пропал цветочный горшок, стоимостью в пять евро.

После просмотра видеозаписи с камеры наблюдения установлено, что посетительница ресторана, сперва зашла в дамскую комнату, но потом, видимо, решила не ограничиваться походом в туалет, а прихватить с собой «сувенир» из ресторана – цветочный горшок! Зачем же с пустыми руками отчаливать?

Сотрудники ресторана в полицию заявления писать не стали, но дали объявления, чтобы другие коллеги были более внимательными к гостям, а то и другого «инвентаря» лишиться можно!

Администрация ресторана, где был похищен цветочный горшок, ждет извинений от похитителей и надеется, что эту «ценность» вернут на место.

В латвийских социальных сетях кто-то предположил, что не дело ли это рук украинцев, потому как похожие случаи уже были… Впрочем, это только личное мнение!