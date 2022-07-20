В семейном законодательстве ожидаются серьёзные изменения

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20 июля 2022, 16:35 Алина Гарина – адвокат, эксперт уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве.

В Госдуму внесен законопроект (№ 157281-8) направленный на изменение Семейного кодекса РФ и иных нормативно-правовых актов, связанных с семейными правоотношениями.

В первую очередь изменения касаются регулирования отношений, связанных с защитой интересов и прав детей в семье.

Установление терминов.

Законопроект предусматривает презумпцию добросовестности родителей. Это означает, что все действия совершаемые в отношении ребенка будут считаться добросовестными, т. е. соответствующие интересам ребенка, если иное не будет подтверждаться вступившим в законную силу решением, которое было принято в соответствии с Семейным кодексом, гражданско-процессуальным, уголовно-процессуальным законодательством или законодательством об административных правонарушениях.

Также законодателями предлагается внести такое понятие как «семья», под которым понимается общность людей, соединенных отношениями брака, родства, свойства, усыновления (удочерения) и связанных общими семейными традициями и ценностями, взаимными правами и ответственностью друг перед другом. Вводится понятие «родители», которыми являются отец и мать ребенка, как ближайших родственников, составляющих основу его семьи. Даются разъяснения терминам: родительские права, дети, оставшиеся без попечения родителей, брак, близкие родственники, законные представители ребенка, лица, на попечении которых находятся дети, родственники и свойственники.

Предлагается внести изменения касаемо регулирования прав и обязанностей родителей по воспитанию и образованию детей. В соответствии с проектом родители обязаны воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. Родители несут ответственность за воспитание своих детей, за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых возможностей условий жизни, необходимых для развития детей. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования. Родители вправе свободно выбирать методы воспитания ребенка, исходя из его законных интересов, возраста, состояния здоровья и уровня развития, в соответствии со своим мировоззрением, религиозными, национальными и культурными традициями своей семьи.

Также отмечается, что методы, используемые в процессе воспитания ребенка, должны исключать причинение вреда здоровью ребенка либо совершение иных действий, запрещенных законодательством РФ.

Право ребенка жить в родной семье.

В целях гарантии конституционного принципа приоритета семейного воспитания детей, предлагается дополнить Семейный кодекс принципом обеспечения ребенку права жить и воспитываться в родной семье.

В соответствии с законопроектом предусматриваются следующие права:

- право ребенка, на сохранение своего семейного окружения на попечение родственников, в том числе отчима (мачехи), в случае если он будет нуждаться во временной защите или оставшегося без попечения родителей;

- преимущественное право родственников ребенка на его воспитание в случаях, предусмотренных Семейным кодексом;

- органы полиции обязаны, при наличии сведений о родственниках ребенка, оставшемся без попечения родителей, уведомлять их о ребенке.

Дополнительно, законопроектом предусмотрено предоставление права ребенку на защиту от противоправных действий любых лиц, включая родителей (или иных лиц, на попечении которых он находится).

Ребенок вправе в случае нарушения его прав и законных интересов обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства.

В целом, законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс РФ направлен на эффективную защиту прав и законных интересов несовершеннолетних детей, укрепление института семьи.