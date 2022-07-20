Латвийский актер Ивар Калниньш решил «выбросить» память о российском кино

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20 июля 2022, 15:32 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Латвийский актер Ивар Калниньш

Лето – благодатное время для латвийских СМИ! Публичные, известные, гламурные представители богемы, как правило, активизируются летом! Вот и новая тема для обсуждения – латвийский актер Ивар Калниньш заявил латвийским СМИ, что следует «все выбросить на фиг!» Речь идет о работе в российском кино.



Латвийский актер Ивар Калниньш ранее работал в России, и был очень любим русским зрителем! Это понятно – прибалтийская харизма, легкий приятный акцент, интересная внешность… Сегодня актер полностью отказался от участия в российских проектах, и признается, что ни о чем не жалеет, но сейчас «прошлые» роли ничего не значат для него:



«Выбросить все на фиг!» Грустные дела заставляют еще раз посмотреть на все серьезно. Конечно, это история, которая останется, но я не люблю жить воспоминаниями. Хочется идти вперед и видеть свет. Несмотря на свои годы (актеру 73), думаю, что какое-то творчество еще впереди будет. Большую часть жизни провел на советской и российской сценах. Все по этому поводу мне тихо завидовали. Но сейчас невозможно находиться в двух местах одновременно».



Ивар Калниньш, действительно не остался без работы в Латвии - он работает в латвийских театрах, да и плотно занят в антрепризах.