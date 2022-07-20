За сколько свой дом в Юрмале продал Сергей Светлаков?

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20 июля 2022, 14:55 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Недавно, российский юморист Сергей Светлаков продал свой дом в Юрмале. Об этом он публично сообщил: «Привет из Юрмалы, дом продал, но я надеюсь, возможность видеться со своими друзьями и близкими людьми будет всегда».

Латвийским СМИ захотелось поподробнее выяснить сумму сделки, и вот, что из этого получилось – земельный участок в Юрмале, в Меллужи юморист приобрел в 2011 году, площадь – 1963 кв. за 105 тысяч латов (примерно 169 тысяч евро). Рядом с домом имеется небольшое озеро, куда, по рассказам местных жителей, Светлаков ходил рыбачить.

Итак, в 2022 году дом продан! Так латвийские СМИ узнали из Земельной книги. Сумма сделки – 280 тысяч евро. Недвижимость Светлакова купил некий армянин, который родился в Германии.

В латвийских СМИ обсуждают эту сделку, потому как сумма «незначительная» для Юрмалы! Нынче, подобная недвижимость может доходить до миллиона евро.

Не продешевил ли г-н Светлаков?