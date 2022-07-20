Дело о побоях, нанесенных Божене Рынской в Риге, закрыто

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20 июля 2022, 14:51 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Божена Рынска

Да уж, не очень ласково встретила Латвия Божену Рынску – не успела девушка «разгуляться» в Риге, как попала в неприятность – получила «тумаков» от латвийского таксиста, который придерживается позиции – за Россию.

Умеет же г-жа Рынска «влипать» в неприятности в Латвии!

Дело обстояло так: девушка «погрузилась» в такси и с полной уверенностью, что водитель домчит ее до «конечной точки», видимо, расслабилась! А зря! Большинство латвийских таксистов любят поговорить о жизни с иностранцами… Вот и поговорили!

«Россия правильно все делает! Россия заставит Латвию вести себя, как надо, так рано или поздно, но тут будут российские войска! И правильно!» Это лишь несколько цитат, которыми поделилась г-жа Рынска со своим адвокатом.

«Когда я сказала, что больше не хочу слушать эти глупости, шофер повысил голос: «Будешь слушать, св@чь!», и, повернувшись, ударил меня кулаком в лицо. Я попросила остановить машину. Он выпустил меня, и я вызвала полицию, которая доставила меня в участок. Там меня спросили, не украинка ли я. Я рассказала, что украинцы – мой муж и дочь, родственники живут в Харькове. «Если вы не украинка, почему это вас беспокоит», - спросил полицейский», - рассказывает г-жа Божена.

22 июня полиция начала процесс об административном правонарушении и возможном нанесении телесных повреждений.

Выяснилось, что 13 июля полиция Риги приняла решение о прекращении дела. Инспектор отдела полиции Рижского участка одного из районов Александр Минаев считает, что Божена Рынска получила легкие телесные повреждения, повлекшие за собой кратковременные, незначительные последствия, а не расстройство здоровья или общую потерю работоспособности.

Но, дело окончательно не завершено – полицией проводится ведомственная проверка по факту совершенного таксистом преступления на почве ненависти.

Как видим, ущерба здоровью и долголетию девушки не было!

Теперь поделюсь слухами, личным мнением и некоторыми фактами из прошлого!

Разумеется, латвийцы не в «диком» восторге от Божены Рынской! Несколько лет назад девушка со своим возлюбленным посетила Латвию, Юрмалу… И зашли в один очень приличный ресторан… Обслуживающий персонал до сих пор, простите, «икает» от характера и высказываний мадам Рынской – суть сводилась к тому, что это не нормальный ресторан, а отстой, мы такие «бохатые» и крутые тут сидим, а мухи летают и дети бегают - мешают. Одним словом, Божена была недовольна в тот момент, и прошлась уничижительно по сервису Латвии. Конечно, латвийцы запомнили это! Слухи распространяются быстро! И даже, когда мадам вдруг резко начала хвалить Латвию, то это вызвало только усмешки у местных жителей! Сложный и высокомерный характер… Такое есть личное мнение…

Я считаю, что собственный пиар и умение брать все «нахрапом» - визитная карточка женщины! Мое мнение!

Да, в Латвии есть жители, которые поддерживают Россию. Личное дело. Но в Латвии есть проблемы с работой, кто захочет терять ее? Допускаю, учитывая характер мадам Рынской, который она показала уже в Латвии, резкий разговор состоялся между водителем и женщиной, но, чтобы таксист сказал – «Будешь слушать, св@чь!» Никогда не поверю! Не верю! Не в стиле это латвийских таксистов, тем более, работая в одной из крупнейших в Латвии фирм!

Больше скажу, учитывая опять же характер мадам Божены, «зазвездить» с высока девушка вполне может! Очень скандальный человек! Да и полиция не обнаружила ущерба для здоровья.

Впрочем, я делюсь собственным мнением!

И еще… В Латвии очень, очень не любят скандалистов…