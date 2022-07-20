Как будет меняться Челябинск

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

20 июля 2022, 13:45 Татьяна Михайлова

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О планах по благоустройству расскажет заместитель главы по городскому хозяйству Александр Астахов. Он станет гостем нового выпуска «Большой редакции», который выйдет завтра, 21 июля.

Участниками беседы станут журналисты региональных СМИ. Александр Астахов ответит на вопросы прессы и зрителей прямой трансляции. Начало эфира в 15 часов по челябинскому времени, он будет доступен в сообществе «Гранада ТВ» «ВКонтакте».

Добавим, что «Большая редакция» - это проект медиахолдинга «Гранада Пресс», реализуемый при поддержке Челябинской областной универсальной научной библиотеки.