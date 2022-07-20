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Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

Как будет меняться Челябинск

, 13:45

Как будет меняться Челябинск
Изображение предоставлено организаторами

О планах по благоустройству расскажет заместитель главы по городскому хозяйству Александр Астахов. Он станет гостем нового выпуска «Большой редакции», который выйдет завтра, 21 июля.

Участниками беседы станут журналисты региональных СМИ. Александр Астахов ответит на вопросы прессы и зрителей прямой трансляции. Начало эфира в 15 часов по челябинскому времени, он будет доступен в сообществе «Гранада ТВ» «ВКонтакте».

Добавим, что «Большая редакция» - это проект медиахолдинга «Гранада Пресс», реализуемый при поддержке Челябинской областной универсальной научной библиотеки.

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