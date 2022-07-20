Расширение улицы Худякова в Челябинске планируют начать на следующей неделе

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20 июля 2022, 13:42 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова, «Вечерний Челябинск»

Реконструкция призвана решить проблему пробок.

25 июля в Челябинске должны начаться работы по расширению участка проезжей части улицы Худякова. Об этом сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов в эфире «Большой редакции» медиахолдинга «Гранада Пресс».

Местные власти решили организационные вопросы. Состоялось заседание комиссии по проведению муниципального аукциона по отбору подрядчика для капитального ремонта участка улицы Худякова. По итогам торгов определен победитель: компания «УралСтройГрупп» из Челябинска. Ведется подготовительная работа, обсуждаются технические и технологические карты, оформление необходимых документов.

Чтобы минимизировать заторы из-за капремонта, строители будут вести основные работы ночью и в утренние часы, когда на участке мало машин. Ограничения движения будут вводиться на это время. Круглосуточный режим работы возможен благодаря тому, что вблизи нет жилых домов, поэтому шум дорожной техники не побеспокоит горожан.

«Учитывая темпы заселения новых заречных поселков, заторовые ситуации на улице Худякова будут только расти, - прокомментировал главный редактор информационно-аналитического агентства «Полит 74» Григорий Макеев. - Выход один, который в общем-то и начал реализовываться городскими властями, – расширение проезжей части. То, что работы будут проводиться ночью, еще один плюс».

«Свершилось то, чего челябинцы ждали несколько десятилетий, - отметил главный редактор издания «Челябинск Сегодня». - Расширение дороги на Худякова позволит разгрузить проезд к северо-западной части города, а также избавить бор от выхлопов во время пробок. Радует и то, что отсутствие жилых построек позволит вести работы практически в круглосуточном режиме. Важно успеть закончить основную часть к началу учебного года!»