Дело хоккеиста Александра Радулова попало не в тот суд

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20 июля 2022, 13:06 Источник: Коммерсантъ

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Мещанский райсуд Москвы не стал рассматривать уголовное дело в отношении топ-менеджеров Транснационального банка (ТБ), похитивших 1,5 млрд рублей у хоккеиста Александра Радулова. Суд считает, что преступление было совершено на территории, подпадающей под юрисдикцию Замоскворецкого райсуда.



Расследование уголовного дела началось в 2018 году, когда стало известно о хищении у вкладчиков ТБ 213,4 млн руб. По версии следствия, похищены они были в 2014 году путем выдачи кредитов фиктивным компаниям. В активную фазу расследование перешло в 2021 году, когда в деле в качестве потерпевшего появился известный хоккеист Александр Радулов. Оказалось, что он был знаком с председателем совета директоров ТБ Сергеем Кононовым, который и уговорил спортсмена еще в 2008 году открыть счет в его банке. Хоккеист переводил на него свою зарплату. В общей сложности Александр Радулов перевел в ТБ около $20 млн.



После краха банка в апреле 2015 года Кононов, несмотря на требования Радулова, деньги ему так и не вернул. В результате хоккеист обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Известно, что общая задолженность перед кредиторами на момент краха банка составляла почти 17 млрд рублей.



По мнению адвокатов обвиняемых Сергея Кононова, его помощника Романа Швеца и замначальника клиентского отдела банка Елены Пантелеевой, следствие неверно истолковало место совершения преступления. Они утверждают, что деньги на расчетные счета заемщиков могли поступать только со ссудного счета ТБ, открытого в центральном офисе кредитного учреждения, а это уже юрисдикция Замоскворецкого райсуда. В результате суд поддержал мнение защиты обвиняемых.



