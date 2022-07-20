Суд дал большой срок организаторам антиковидного митинга в Северной Осетии

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20 июля 2022, 11:45 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

В Ростове-на-Дону завершился судебный процесс по делу о массовых беспорядках в Северной Осетии в апреле 2020 года. Именно тогда во Владикавказе вспыхнул бунт против ковидных ограничений. В интернете его окрестили, как «митинг неверующих в коронавирус». Всё закончилось ожесточёнными столкновениями с полицией. Суд признал, что организаторами событий, в которых приняли участие более 2 тысяч человек, были оперный певец Вадим Чельдиев, индивидуальный предприниматель Рамис Чиркинов и сотрудник Почта-банка Арсен Бесолов.

Суд отправил всех фигурантов в колонию строгого режима на сроки от 8 до 10 лет. Подсудимые свою вину так и не признали. Они настаивают на том, что беспорядки были спровоцированы правоохранителями, и что именно силовики якобы первыми применили насилие в отношении собравшихся на площади граждан. Адвокаты обвиняемых уже обещали, что попытаются обжаловать приговор. Чельдиева и его сторонников судили ещё весной 2020 года. Процесс был перенесён из Северной Осетии в Ростов-на-Дону по ходатайству Генпрокуратуры, которая опасалась возможного воздействия на судей республики со стороны участников событий.