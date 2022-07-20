Выступившему против СВО экс-депутату КПРФ грозит ответственность за критику

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20 июля 2022, 11:10 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

20 июля Фрунзенский райсуд Владивостока начнёт рассмотрение дела об административном правонарушении экс-депутата КПРФ Леонида Васюкевича. Ему инкриминируется ч.1 ст.20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию вооружённых сил РФ, штраф до 50 тыс. рублей). В картотеке райсуда указано, что уже сегодня состоится подготовка дела к рассмотрению. В полиции от комментариев воздерживаются.

Господин Васюкевич пояснил журналистам, что состав правонарушения УМВД по Приморскому краю обнаружило в его заявлении на майской сессии. «С такими выводами не согласен, - ответил на это депутат. - Буду настаивать на оправдании. В моих словах не было дискредитации вооружённых сил». Второй же подписант обращения к президенту, известный во время майского скандала, бывший член фракции КПРФ Геннадий Шульга к административной ответственности не привлекается, поскольку текст зачитал именно Васюкевич.

Напомним, что в конце мая этого года возник скандал на почве спецоперации у двух депутатов КПРФ Шульги и Васюкевича с их соратниками-коммунистами. 31 мая вышеупомянутые депутаты были исключены из фракции. «Официальная позиция КПРФ – мы поддерживаем действия наших вооружённых сил», - объяснил журналистам первый секретарь крайкома Анатолий Долгачев.