Названы 5 городов Южного Урала с самыми протяженными дорогами

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20 июля 2022, 07:59 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фото: Людмила Ковалева, Южноуральская панорама

Эксперты посчитали соотношение асфальтированных и грунтовых дорог.

«Глав.Индекс» сегодня опубликовал рейтинг городов Челябинской области по протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. В исследование попали пять крупных населенных пунктов.

В Челябинске общая протяженность автодорог составляет более 1 тысячи километров, все дороги с твердым покрытием. На втором месте оказался Магнитогорск с 635 километрами дорог, 20 километров из которых – грунтовые. Чуть меньше протяженность дорог в Миассе: 554 километра, все асфальтированы. На четвертое и пятое места определены Копейск и Златоуст с 441 и 423 километрами дорог общего пользования. Если в Златоусте все указанные дороги с твердым покрытием, то в Копейске насчитывается 286 километров грунтовых дорог.

Всего через южноуральские города пролегает более 4 тысяч километров дорог, почти 800 километром из них – грунтовые.

Добавим, что при составлении рейтинга «Глав.Индекс» использовал данные Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области.