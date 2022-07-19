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Останкинский райсуд Москвы вынес приговор бывшему чиновнику Минобороны

, 20:51 , Журналист Источник: kommersant.ru

Останкинский райсуд Москвы вынес приговор бывшему чиновнику Минобороны

Как стало известно СМИ, Останкинский райсуд столицы вынес приговор экс-советнику управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Александру Лопатину. Его признали виновным в покушении на особо крупное мошенничество. Оглашение приговора бывшему чиновнику заняло не более часа. Когда в конце заседания судья сообщил резолютивную часть своего решения, в зал вошли конвоиры и надели на осуждённого наручники. Все время предварительного следствия он проводил не в СИЗО, а под домашним арестом.

В ходе прений гособвинитель попросил переквалифицировать действия Лопатина с ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, до 15 лет заключения, включая штраф) на ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере, до 10 лет заключения). С учётом бывших заслуг и поощрений гособвинитель предложил приговорить экс-чиновника Минобороны к 3.5 годам заключения в колонию общего режима. В итоге судья назначил ему 2 года и 6 месяцев лишения свободы.

По первоначальной версии военного следствия СКР, Александр Лопатин получил от руководство коммерческой фирмы, выполнявшей оборонный заказ на производство авиатехники, не менее 1.4 млн рублей в виде «оборудования» и ценного имущества. По данным следствия, умысел на получение всего этого возник у Лопатина ещё в апреле 2021 года, когда он решил воспользоваться своим положением, чтобы заработать на предпринимателях. При этом, чиновник не знал, что за его переговорами с подрядчиками вели слежку в ФСБ. 7 декабря оперативники задержали экс-советника после оформления на него требуемых благ.

Стоит отметить, что после ареста Лопатин признал свою вину и сотрудничал со следствием. Ещё одним фигурантом расследования в Следственном Комитете называли директора департамента обеспечения авиационным имуществом филиала ПАО ОАК Сергея Комасько. Но его уголовное преследование не дошло ни до избрания меры пресечения, ни до суда.

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