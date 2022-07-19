Елена Фрумин-Ситникова: А по тротуару идет бодипозитивная особь

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

19 июля 2022, 18:41 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Нынче вся Европа, Америка и прочие заморские страны выступают за свободу! Во всем! Даже требуют дать им право раздеться по «самые не могу» и прогуливаться на глазах у всех! Вот такую «голую свободу» наблюдала в Канаде театральный критик Елена Фрумин-Ситникова. А уж как высказалась после подобных «шедевров» умница Леночка – не в бровь, а в глаз!

Увидела вот эту картинку, на которой свободолюбивая и, надо полагать, молодая и привлекательная фемина требует себе дополнительных свобод.

Горячо одобряю. Пусть ходят хоть без лифчиков, хоть без трусов.

В Торонто несколько лет назад вот такие фемки добились права ходить топлес.

Помню такую картину: едем по улице, а по тротуару идёт бодипозитивная особь с сиськами до колен и в коротких трусах, из которых вываливается увесистый нижний бюст. Лет ей было, как я прикинула, под шестьдесят. Ветер развевал её немытые седые космы. А на сгибе грязноватого локтя висел кокетливый ридикюль. Видимо, чтобы подчеркнуть женственность феи.

Это был первый раз за очень долгую жизнь в этом городе, где никто ни на кого в принципе не смотрит, когда я увидела на лицах людей человеческую реакцию.

Все, кого она встречала на улице, останавливались с разинутой от удивления пастью, из машин высовывались дети и взрослые, некоторые даже сигналили. Встречные собаки лаяли и выли. Переполох вышел страшный. Она гордо шла по одной из центральных улиц Торонто, как символ борьбы за свободу и равноправие, помахивая вторичными половыми признаками.

Но долго не продержалась.

Всё-таки ощущение позора и таким особям не чуждо. Юркнула в первые попавшийся переулок. Думаю, на этом её перфоманс закончился. Косное общество не сумело по достоинству оценить прекрасный порыв «к свободе, к свету». Больше мы такого не видели. А жаль. Хоть какое-то развлечение…»

Свобода, однако… Не приведи, Господи!