Обвиняемый в поджоге бывший следователь получил условный срок

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19 июля 2022, 18:09 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Бывший сотрудник СКР Максим Митасов, обвиняемый в организации поджога своего следственного отдела в Новой Москве, получил пятилетний условный срок. Именно к такому наказанию экс-следователя приговорил Щербинский райсуд столицы. Само преступление произошло ещё в 2017 году. Изначально экс-подполковник юстиции признавал свою вину в уничтожении чужого имущества. Мотивом этого стала ссора с начальником. Но при этом, Митасов отрицал обвинение в воспрепятствовании правосудию, утверждая, что не был намерен уничтожить материалы уголовных дел, собранных в отделе.

Но всё же перед окончанием процесса он признал свою вину, и сославшись на ухудшение состояния здоровья, попросил суд о снисхождении. Исполнитель поджога и его посредник получили по 4 года тюремного заключения. Господин Митасов не был согласен с суммой ущерба – более 6 млн рублей, который осуждённые должны возместить. Он отметил, что после пожара здание СКР сначала зачем-то отремонтировали, а затем перевели в частную собственности и снесли. Новый владелец, при этом, получил 40 млн рублей компенсации.