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Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

Живет ли в Юрмале Валерий Меладзе?

, 16:32 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

Живет ли в Юрмале Валерий Меладзе?

Давно нет секрета, что те представители шоу-бизнеса, журналисты, бизнесмены, которые не поддержали спецоперацию, уехали в Европу. В Латвию, например!

Да, представителей российской культурной богемы в Латвии предостаточно – Алла Борисовна с супругом Максимом и с отпрысками, конечно, живут и работают в Юрмале. Концерты Максима Галкина анонсированы по всей Латвии! Вот будет «чес»! Да и актер Эммануил Виторган с супругой и детьми «отовариваются» в юрмальских магазинах, Геннадий Хазанов тоже любит Юрмалу, но скрывает свое мнение относительно спецоперации от журналистов, о Чулпан Хаматовой в Риге не писал только ленивый…

Латвия стала пристанищем для «опальных» деятелей культуры России! Приняла, пока есть деньги, богему Латвия!

Намедни, в латышских СМИ просочилась информация, что в славной Юрмале видели и Валерия Меладзе с Альбиной… Не скажу, потому как сама не видела, то, что 14 августа в концертном зале «Дзинтари» должен был состояться концерт Меладзе – факт! Не состоится! По словам организаторов концерта, выступление Валерия Меладзе переносится на 2023 год! Почему? Следите за информацией…

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