Рижская дума не отдаст демонтированный советский памятник Освободителям России

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19 июля 2022, 16:27 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Риге этим летом Рижская дума решила снести памятник Освободителям от немецко-фашистских захватчиков. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отправил официальное письмо мэру Риги Мартиньшу Стакису с предложением – отдать демонтированный монумент России. Рижская дума отказала. Почему?



А потому как демонтированный объект, согласно законам ЛР, не является сооружением! Вона как!



«Демонтаж объекта в понимании настоящего Закона означает снос или удаление объекта (если рассматриваемый объект не является сооружением) таким образом, что данный объект более не существует», - ответила Рижская дума губернатору Александру Дрозденко.



Понятно, что Рижская дума и не собиралась отдавать демонтированный мемориал! Об этом Балтийское бюро «АН» писало еще в середине мая!



Следует понять, что Рижская дума и чихнуть не может без разрешения националов! А мэр Риги Мартиньш Стакис представляет партию, которая всеми фибрами души ненавидит советское наследие!



А, что же депутаты в Рижской думе, которые представляют русскоязычные партии? Например, «Русский Союз Латвии», «Согласие», «Честь служить Риге»?



А ничего! «Русский Союз Латвии» попал в немилость к правительству страны, вероятность, что его прикроют, увы, реальная! Да и внутри партии сумбур – члены организации стали покидать РСЛ.



Что касается партии «Согласие», то они большие специалисты в лозунгах – готовятся с полной силой к выборам в Сейм – разработали программу-призыв для избирателей – «нацменьшинство имеет право голосовать и русскому языку быть». Извечные, но бесперспективные лозунги, потому как «Согласие» постоянно «опирается» на них и где результат? Да и лидеры «Согласия» ведут «двойную» игру – по мнению некоторых депутатов Сейма, лидер Янис Урбанович поддерживает некоторые проекты Нацблока! Совершенно точно, потому как если в парламенте идет «щепетильное» голосование, которое касается русскоязычных, то депутаты партии «Согласие» в полном составе стоят в очереди… в уборную! Пронесло же, болезных!



Что касается партии «Честь служить Риге», то это просто жесть! Насколько я помню, матушка лидера партии Олега Бурова была свидетельницей блокады Ленинграда, но… сытая жизнь сегодня, конечно, важнее… Забыл г-н Буров о самой жестокой войне в истории человечества! Сегодня, видимо, забыл, потому как совсем не против сноса памятника Освободителям… Например, мне его дочь Инна, которая сегодня охотно стала бы депутатом Сейма заявила, «а почему нельзя возлагать цветы на братском кладбище?»



Я ответила дочери экс-мэра Риги – «потому что есть уважение и память – не возможно возлагать цветы там, где могилы латышских легионеров СС».



Поразительно, но эта партия «ставит» на русскоязычных перед выборами, а за спиной их просто «сливают». Мерзко! Впрочем, Господь все видит! Я это точно знаю! Да и павшие в ВОВ нас не оставят в беде – помогут…