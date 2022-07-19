Генерал-майор ВС Латвии Юрис Маклаков: Если на нас нападут, то польза от обязательной военной службы будет минимальной

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19 июля 2022, 16:28 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Видимо, в свете последних событий на Украине, Латвия задумалась о своей безопасности – не ровен час… Кто будет защищать страну? Министерство обороны Латвии надеется на обязательную военную службу, которую хотят ввести. Насколько подготовлены будут новобранцы?



На этот вопрос ответил латвийским СМИ генерал-майор Национальных вооруженных сил Латвии в отставке Юрис Маклаков:



«Сама по себе качественная военная служба – дело хорошее, но ее может себе позволить только экономически сильная страна, поскольку это дорогой проект. Уже сейчас в военной сфере есть различные значимые проекты, поэтому неясно, откуда будут взяты деньги еще и для обязательной военной службы, к тому же, этому не способствует демографическая ситуация – молодых людей все меньше. Если на нас нападут, то польза от обязательной военной службы будет минимальной. Хорошо, если в Латвии есть обученные люди, которые знают, как действовать в критической ситуации, но обязательная служба для этого не нужна. Людей можно подготовить. А молодежи следует давать уроки гражданской обороны в школах».



Напомним, Министерство обороны Латвии планирует постепенный переход к обязательной военной службе. Призыв будет проходить два раза в год – 1 января и 1 июля, на срок 11 месяцев – с увольнительной сроком на месяц. Призывникам будут выплачивать компенсацию в 400 евро на повседневные расходы, за госсчет им обеспечат питание и проживание в казармах.