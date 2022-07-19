Почему в Орловской области не могут найти деньги на больных детей?

Аргументы Недели → Общество 13+

19 июля 2022, 16:14 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

Так выглядит система непрерывного мониторинга глюкозы

Орловская область – один из немногих регионов, возглавляемых коммунистами. Теми самыми людьми, которые регулярно призывают президента и правительство сделать бюджет «более социальным», сетуют на сокращение расходов на медицину и образование. Но что происходит, когда коммунисты получают власть, хотя бы в одной отдельно взятой области, и пытаются ей управлять по собственному разумению?



В СССР существовало довольно распространённое понятие: «показуха». Пускание пыли в глаза, очковтирательство, сопутствующие этим составляющим «усушка и утруска» – всё это порождения социалистического «вчера», которые можно без особого труда обнаружить в Орловской области.



Да, здесь появились красивые парки и площади, но по их строительству и реконструкции возбуждаются и множатся уголовные дела. Да, губернатор активно общается с пользователями Интернета (а их среди населения Орловской области меньшая часть), он публично встречается с различными группами населения, которым рассказывает, что «жить стало лучше, жить стало веселей».



Но вот когда дело доходит до конкретных дел, до поиска новых, жизненно необходимых, иногда нестандартных решений, то тут коммунистический тип правления пробуксовывает, что сказывается на снижении эффективности, усилении социальной напряжённости, ухудшении других показателей. «Страшно далеки они от народа» – это не про декабристов, это про таких губернаторов, как Клычков и хакасский Коновалов. Оба сейчас в самом хвосте рейтинга влияния. Клычков – предпоследний.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков



Выставляя напоказ свои экономические успехи (а, как правило, это не успехи Клычкова и его команды, а успехи частных компаний), губернатор старается вообще не обсуждать неприятные для него сюжеты. Мы даже не говорим здесь о коррупционных делах близких к главе региона чиновников, мы сегодня – об обычных социальных проблемах. О тех самых, которые коммунисты хотят «решить» в масштабе всей страны, не имея ни власти, ни ответственности, но не могут решить в маленькой Орловской области, где власть у них есть, бюджет есть, но политическая воля и умение управлять отсутствуют. А нужно всего лишь реально помочь двум с половиной сотням больных детей.



Больных детей не покажешь в соцсетях, их слишком мало для «масштабности» губернаторских проектов, про них не будут снимать телесюжеты с одами главе региона. Поэтому губернатор не только игнорирует инициативную группу родителей, но и не отвечает на обращения к нему депутатов Орловского областного Совета народных депутатов. Наверное потому, что обращаются не его однопартийцы. И не депутаты от «Единой России», которые с коммунистами, по словам экс​губернатора Вадима Потомского, «в Орловской области объединились» ещё в далёком 2014 году.





Представьте: вам втыкают иголку в пальцы 10–15 раз в сутки.





Речь в этой статье пойдёт об орловских детях, больных диабетом 1-​го типа. Ребёнок с таким диагнозом – это настоящая беда для родителей. Чтобы компенсировать болезнь, ему необходимы инъекции инсулина 4–8 раз в день.



Но качество жизни больных диабетом 1​го типа детей ухудшает не только необходимость инъекций инсулина. Иногда их здоровье, их нервную систему просто разрушает необходимость регулярного контроля уровня сахара в крови. Звучит это вроде бы не страшно, но представьте себе ребёнка, которому нужно в сутки делать 10–15 проколов подушечек пальцев для получения крови. Как это объяснить маленьким пациентам? Чем они заслужили такие пытки? Тем, что они особенные, что их эндокринная система дала сбой?



Около шести лет назад была впервые сертифицирована система непрерывного мониторинга глюкозы. Она позволяет круглосуточно отслеживать уровень сахара крови в режиме реального времени. В систему входят: устанавливаемый на плечо сенсор, трансмиттер, приёмник или телефон с приложением. Любой диабетик, имеющий достаточные финансовые возможности, может установить себе НМГ, чтобы облегчить контроль диабета.



Но есть группы людей, которым мониторинг просто необходим. И в первую очередь это дети. Гормональная перестройка, гиперактивность, бесконтрольное питание и т.п. – все эти нюансы усложняют контроль сахара крови. Мониторинг позволит отследить очередную перемену потребности в инсулине, даже в результате случайно попавшей в рот конфеты. Некоторые НМГ-системы позволяют видеть сахар крови удалённо. Удобно, когда родитель дома или на работе, а ребёнок, например, в детском саду.



Одной из важнейших составляющих НМГ является возможность моментального обнаружения гипо​ или гипергликемии. Оба состояния могут привести к диабетической коме и даже гибели ребёнка, а полученный сигнал тревоги позволяет предпринять адекватные меры.



С 1 марта 2021 г. в силу вступил обновлённый стандарт оказания медицинской помощи детям с сахарным диабетом, в который впервые вошли системы НМГ. Система недешёвая. По некоторым сведениям, расходы только на датчики для одного ребёнка составляют порядка 9 тыс. рублей в месяц. Но сегодня даже высокие руководители за то, чтобы наладить обеспечение детей системами НМГ.



7 февраля 2022 г. глава фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко по поводу нарушения прав детей-­инвалидов с диабетом 1​го типа в части обеспечения их системой непрерывного мониторинга глюкозы. «Прошу Вас дать поручение рассмотреть данное обращение и взять под личный контроль вопрос реализации прав детей­инвалидов с сахарным диабетом 1​го типа в части обеспечения их жизненно необходимыми медицинскими средствами – системой непрерывного мониторинга глюкозы. Ответ прошу направить в мой адрес», – написал Миронов.



18 февраля председатель Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин поддержал коллегу и обратился к премьер­министру Михаилу Мишустину с аналогичной просьбой и также просил взять вопрос под особый контроль.



Вроде бы и 8 млрд рублей на эти цели были при рассмотрении бюджета на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг. предусмотрены в проекте постановления Госдумы, направленном в правительство, вроде бы и правительство не против. Но вот досадное противоречие. В принятых в марте 2021 г. стандартах медицинской помощи говорится о том, что система НМГ показана 85% детей с сахарным диабетом 1​го типа, а в перечень обеспечения детей-­инвалидов в рамках набора социальных услуг её не внесли. Минздрав просто не привёл перечень в соответствие со стандартом. Так что же делать? Как решать вопрос на местах?





В Брянске и Белгороде отвечают губернаторы, а в Орле – Иобст!





Самое определяющее и важное в проблеме обеспечения больных диабетом 1-го типа детей системами НМГ – это то, что, даже несмотря на отсутствие услуги в перечне социальных, регионы вполне могут осуществлять это обеспечение самостоятельно, причём на вполне законных основаниях. По Закону «Об охране здоровья граждан» у регионов есть обязанность лечить пациентов в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами. Клинические рекомендации по сахарному диабету 1​го типа у детей, разработанные Российской ассоциацией эндокринологов и размещённые на сайте Минздрава и введённые в действие Постановлением Правительства РФ №1968 от 17 ноября 2021 г., предусматривают использование систем НМГ. В мартовские стандарты медпомощи такой метод также включён (Услуга А 09.05.023.001). Поэтому любые ссылки на «законодательные препятствия» по сути своей беспочвенны. Тем более что позитивный опыт решения проблемы с системами НМГ есть.



Цитируем сайт Министерства здравоохранения Магаданской области: «На закупку систем по решению губернатора Магаданской области Сергея Носова из областной казны было выделено почти 6 миллионов рублей. На эти деньги закуплено 1040 систем мониторинга, которые уже доставлены в регион…



Родители 42 детей будут извещены врачами своих поликлиник по месту жительства, где и когда они смогут получить системы непрерывного мониторинга сахара в крови».



Ключевая фраза тут «по решению губернатора Магаданской области». В Орловской области ведь тоже есть губернатор. Губернатор-­коммунист Андрей Евгеньевич Клычков. Труд подготовить обоснованный запрос и вступить в диалог с ним взяла на себя депутат Орловского областного совета Диана Война. Она не только депутат, но и мать четверых детей, так что детские проблемы для неё понятие знакомое.

Депутат Орловского областного Совета народных депутатов Диана Война



Но диалога не получилось. 12 ноября прошлого года она обратилась к губернатору Орловской области Андрею Клычкову с просьбой ввиду высокой социальной значимости инициировать выделение бюджетных средств на приобретение систем НМГ. Потом на встрече губернатора с депутатами фракции «Справедливая Россия – За правду» в присутствии представителей СМИ она ещё раз передала своё обращение и озвучила его содержание.



Диана Война сообщила главе региона, что в Орловской области проживают 257 детей со страшным диагнозом – «сахарный диабет 1​го типа». Были озвучены все технические данные, медицинские показатели, раскрыт юридический аспект проблемы.



Почему Диана Анатольевна обратилась непосредственно к губернатору? Во-первых, он главный распорядитель бюджетных средств региона. Во­-вторых, её предварительное обращение в департамент здравоохранения имело результатом ответное письмо в её адрес, которое «не содержит ответа по существу на большинство поставленных вопросов и является отпиской – формальным бессодержательным ответом, в которой подменён предмет обращения, а основные его доводы заменены второстепенными (несущественными)». Депутат сообщила губернатору, что был проявлен не только чиновничий формализм, но и «крайний цинизм при рассмотрении вопроса, касающегося здоровья наших детей».



Ноябрьский ответ и.о. руководителя департамента здравоохранения С.С. Шувалова понятен: депздраву было не до этого, поскольку руководитель сидел под домашним арестом, а некоторые другие чиновники с трепетом ждали, что очередь может дойти до них. Какие тут дети с диабетом?



Но что сделал губернатор, получивший такое депутатское послание? Губернатор-­коммунист, ратующий за социальную справедливость и развитие здравоохранения. Наказал нерадивых чиновников и рассмотрел социально значимый вопрос в приоритетном порядке?



Нет, как часто бывает у коммунистов, в тот момент, когда нужно на деле, а не на словах принимать социально ориентированное решение, Клычков просто промолчал.



Диана Война снова обращается к Клычкову и рассказывает ему, что есть другие регионы, в том числе соседние, что есть другие губернаторы, которые или уже полностью решили, или активно решают вопросы освобождения детей от необходимости по десять, а то и больше раз в сутки колоть свои пальцы ланцетами. Она пишет: «Стоит отметить, что органы государственной власти таких регионов, как Белгородская область, Брянская область, Ивановская область,

Пензенская область, Самарская область, Свердловская область, Тульская область, Республика Дагестан, Ямало​Ненецкий автономный округ, Ханты​Мансийский автономный округ – Югра, Красноярский край и др., не видят каких-­либо проблем в законодательстве и последовательно решают вопросы обеспечения системами непрерывного мониторинга глюкозы детей с диагнозом «сахарный диабет 1​го типа», в том числе выделяя соответствующие бюджетные средства».