Китайские украшения

Аргументы Недели → Общество 13+

19 июля 2022, 14:24 Ирина Панова

Китай - одна из древнейших цивилизаций в мире, история которой насчитывает тысячи лет. Ювелирные изделия начали изготавливать около 5000 года до н.э., и благодаря культурной традиции хоронить богатство человека вместе с его телом, многие изделия прекрасно сохранились с течением времени. Хотя украшения эволюционировали с течением времени, общие материалы и стили сохранялись на протяжении веков. С давних времен китайцы любили украшать себя различными кольцами, бусами и заколками. Мотивы и узоры украшений часто передавали благоприятные и праздничные значения, такие как пожелания удачи, долголетия и безопасности. Так же очень важным аспектом являлся цвет украшения. Применялось пять основных цветов, основанных на теории Пяти элементов – это желтый, белый, красный, голубой и черный.



Для изготовления ювелирных изделий использовалось множество материалов, включая золото, серебро, медь, жемчуг, бирюзу, коралл, хрусталь, стекло, лак, дерево, глину, фарфор, ткань, но среди всех материалов самым особенным считался нефрит. Драконы и фениксы – чаще всего располагались на украшениях, а голубые нефритовые драконы стали символом королевской власти.



Нефритовые украшения.

Древние китайцы считали нефрит самым драгоценным и самым красивым природным материалом. На протяжении большей части китайской истории он ценился даже больше, чем серебро и золото. Возможное значение слова «нефрит» - «почечный камень» и это стало одним из ключевых символических значениях нефрита. Его использовали как лечебное средство, которое могло предотвратить развитие камней в почках. А также, если верить китайским легендам, этот камень защищал своего владельца от несчастий. Китайцы ассоциировали нефрит с мудростью, справедливостью, скромностью и мужеством. В их культуре даже существует история о Нефритовом Императоре – владыке небес, дающем разрешение земному Императору на правление Китаем.



Чаще всего из нефрита изготавливались браслеты, но из-за их особой плотности, надевать их, конечно, было трудно. Они практически никогда не украшались. Можно сказать, что это отполированный кусок минерала с гладкой ровной поверхностью. А традиционно такие браслеты родители дарили своим дочерям как символ семейной любви и защиты.





Филигранная инкрустация.

Искусство филигранной инкрустации еще называют искусством «золотых нитей». Включает оно в себя, во-первых, мастерство плетения и соединения тонких нитей золота или серебра, которые в последствии становятся изящной фигурой. Во-вторых, применяется мастерство инкрустации драгоценных камней и материалов в получившееся изделие. Долгое время филигранная инкрустация ценилась только императорской семьей, а также была технологией, использованной для изготовления императорской короны. Вскоре это искусство вышло за пределы дворца и вошло в дома простых людей. Обычные люди, конечно, могли позволить себе приобрести некоторые товары, но им было запрещено владеть украшениями с определенными узорами, например дракона или феникса. Исключительно императорские представители могли владеть украшениями с дизайном самого высокого качества.







Украшения с перьями зимородка.

Этот вид искусства имеет более чем 2000-летнюю историю. Традиционно оно представляет собой мастерство сочетания обработки металла и обработки перьев, где голубые перья зимородка встраиваются в металлическую основу для создания различных ювелирных изделий. Перья зимородков имеют широкий цветовой диапазон – от лазурного до бирюзового. Дамы из императорской семьи предпочитали украшать их перьями заколки, гребни, серьги и головные уборы.

Со временем использование перьев зимородка привело к массовому уничтожению многих видов зимородков. Упадок этого искусства пришелся на 1940-1950 годы, во время Культурной революции. На сегодняшний день искусство инкрустирования перьев зимородка возрождается, но натуральный материал птичьих перьев заменен их имитацией – окрашенными гусиными перьями и атласными лентами.





Серьги.

На протяжении долгого времени серьги не всегда были символом красоты. В Древнем Китае статус женщин был намного ниже мужского, поэтому появилась идея прокалывать их уши и надевать туда серьги, чтобы они не забывали о своем «рабском» положении. Только во времена династии Тан (618-907) положение женщин стало выше и популярность ношения сережек заметно понизилась.

В эпоху династии Цинь существовал обычай, заключался он в ношении трех сережек одновременно – так подчеркивалась красота маньчжурских женщин. Серьги изготавливались из нефрита, серебра и золота, а затем инкрустировались драгоценными камнями или жемчугом. Чем выше статус женщины, тем лучше качество ее украшений. Например, для императрицы они изготавливались с жемчугом высшего класса - для всех трех сережек. Служанка могла носить лишь одну жемчужную сережку в ухе, в остальных проколах носились обычные металлические серьги-колечки.





Шпильки.

В Китае существует большое количество разных видов шпилек. Ранние заколки для волос назывались «Зан» и изготавливались из материалов, таких как бамбук, камень, кость, и выглядели просто. Позже внешний вид шпильки изменился - стало больше разнообразия: одни были выполнены в форме геометрических фигур, другие имели форму зонтика, а третьи были выполнены в форме различных птиц или животных. Со временем мастерство становилось все более и более сложным - начали использоваться такие материалы, как золото, коралл, нефрит и перья.



Среди популярных декоративных узоров были птицы и звери - дракон, феникс, журавль, олень и 12 животных знаков зодиака. Олень считался благоприятным животным - его произношение в китайском языке такое же, как у слова "шесть", что означает успех. Заколки в виде утки-мандаринки символизировали семейное счастье. На узорах из цветов и плодоносящих деревьев изображали пион, цветок лотоса, сливу, гуаву и златоцветник. Пять лепестков на сливе символизировали благословения, большой заработок, долголетие, удачу и богатство.



Для женщин древнего Китая шпилька была гораздо большим, чем просто украшением для волос. Церемония, в ходе которой молодой женщине по достижении 15-летнего возраста вручалась заколка для волос, была обрядом посвящения, означавшим, что она достигла брачного возраста.



«Чаи» - еще один вид китайской шпильки. Ее изготавливали из серебра, жемчуга, нефрита или золота, придавали чаще всего цветочную форму, а затем прикрепляли к двум булавкам, которые вставлялись в пучок для волос. В древние времена этот аксессуар служил как знак прощания между парами. Женщины делили свою заколку на две части, одну половину отдавали возлюбленному, а другую половину оставляли себе, чтобы вновь их соединить в будущем.



Были и необычной красоты шпильки «буяо». Они часто инкрустировались драгоценными камнями и украшались резными узорами, а главной особенностью буяо были подвески, которые красиво обрамляли лицо владелицы и "танцевали" при движении, отсюда и название «буяо», что буквально означает "трясущийся на ходу". Это украшение обычно делалось из золота в форме дракона или феникса и украшалось жемчугом и нефритом.







Кольца для ногтей.

Наверно, одно из самых необычных украшений, которое носили благородные женщины Китая династии Цин. Длинные ногти в ту эпоху говорили о богатстве и отсутствии необходимости их владелицы заниматься тяжелым трудом – для этого у нее имелись служанки. Поэтому, чтобы защитить ногти от поломки, надевались специальные «когти». Выпускали такие украшения парами – для безымянного и мизинца. Чаще всего женщины носили их на одной руке, но если они имелись сразу на двух – это сигнализировало о еще более высоком статусе благородной дамы, ведь ей не требовалось использовать ни одну из своих рук. Кольца изготавливались из металла, раковин, иногда нефрита, и украшались жемчугом, кораллом, полированной бирюзой, драгоценными камнями и резными узорами.