Изабелла Кастильская – шахматная королева

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19 июля 2022, 13:54 Ирина Панова

Женщину, достигшую мастерства в шахматах, часто называют “Королевой игры”. За таким комплиментом стоит реальность, что на доске и за ее пределами королевы были исключениями в «мужском мире». Их мощь, хотя и вдохновляет, мало что говорит о возможностях для более обычных женщин.

«Королева», известна как доминирующая фигура на шахматной доске, поэтому перспектива пожертвовать ей вызывает небывалый восторг у любителей шахмат. Есть что-то по сути приятное в том, чтобы отдать самую сильную фигуру на доске, чтобы поставить мат вражескому королю. Но представьте на мгновение, что ферзь является самой слабой фигурой на доске после пешки. Ферзь ковыляет, по одной клетке за раз, от одного угла доски к другому. В этом сценарии шахматная доска контролируется ладьями, и лучшие игроки, не задумываясь, жертвуют своими ферзями ради стратегической выгоды.



В своей первоначальной форме эквивалентом ферзя был мужчина, фигура, являющаяся чем-то вроде визиря или адъютанта. Фигура была слабой, и ее движения были ограничены. Позже, примерно в 1475 году, когда Изабелла была названа королевой Кастилии, фигура стала женской, но могла передвигаться только на одну клетку за раз, как король. Только в 1495 году, когда Изабелла была самой могущественной женщиной в Европе, были установлены нынешние правила шахмат, в которых королева свободно перемещается по доске во всех направлениях.



Новая эра шахматной королевы.

Первые упоминания о «новых шахматах» с могущественным ферзем встречаются в испанских источниках. Официальное превращение шахматной королевы в сильнейшую фигуру на доске совпало со временем правления Изабеллы Кастильской (1451-1504). По сей день она остается неоднозначной фигурой. Вместе со своим мужем она объединила Испанию. Ей же и приписывают финансирование экспедиции Христофора Колумба в Новый Свет. Но также она была ответственна за учреждение испанской инквизиции и за изгнание евреев в 1492 году. Неоднозначное наследие.



Шахматные историки сходятся во мнении, что наиболее вероятным объяснением изменения мощи шахматной королевы является «высокое уважение, которым пользовалась королева Изабелла». К тому же, и она, и ее муж Фердинанд были преданными шахматистами. «В Кастилии появилась воинственная королева, более могущественная, чем ее муж; почему бы не появиться и на шахматной доске?». Испанский историк шахмат Хосе Антонио Гарсон Роджер считает, что стихотворение «Шахматная игра любви» показывает влияние коронации. 64 строфы (также количество квадратов на шахматной доске) описывают шахматную партию между Венерой и Марсом. В игре королева пользуется свободой новых правил. Указывается на строфу 54, в которой говорится, что «достоинство королевы возрастает, когда ей вручают меч, скипетр и трон, потому что, прежде всего, королева просит ее чести. Она более достойная и самая успешная из них. Она легко прогуливается по всему полю, не сбиваясь с пути из-за страха или гнева».



В 1482 году Изабелла развязала войну против королевства Гранада – южной области Испании, все еще находившейся под властью мусульман. Война была выиграна большой ценой жизней испанских рыцарей и пехотинцев. Королева лично заботилась о провизии для войны, начиная с количества рыцарей, необходимых для размещения в каждом городе и деревне, заканчивая точным количеством хлеба, соли и вина, которые должны были туда поставляться. Несмотря на тяжелое начало боя и большие потери, ход войны поворачивался в их пользу, и непосредственное участие Изабеллы вернуло ей уважение со стороны подданных. Королеву боялись, и никто не осмеливался перечить ее приказам.



Изабелла с мужем были заядлыми игроками в шахматы. Во время осады Малаги в 1487 году Ибрагим аль-Герви, мусульманский убийца, проник в палатку, где богато одетая пара играла в шахматы. Убийца, приняв их за короля Фердинанда и королеву Изабеллу, вытащил из-под плаща кинжал и напал на двух шахматистов. Стражи порядка быстро прибыли на место и убили нападавшего. Двумя шахматистами были Беатрис Фернандес де Бобадилья, хранительница королевского гардероба, и Альваро де Португал, брат герцога Браганки. Он был тяжело ранен во время нападения. Король Фердинанд и королева Изабелла находились в соседней палатке и не пострадали.



Среди мужчин, пишущих о шахматах, возникла негативная реакция в сторону новой власти королевы на шахматной доске. Они назвали новую игру “шахматы сумасшедшей королевы”. Начиная с 17-го века, стало меньше примеров того, как женщины играли в шахматы. Шахматы были изъяты из королевских дворов и дворянских домов, и вместо этого их можно было увидеть в кофейнях и шахматных клубах. Женщинам считалось неприличным играть в шахматы на публике, и поэтому до начала 20-го века членами шахматных клубов были почти исключительно мужчины. Даже в 20-м веке, когда женщины играли в шахматы, они обычно играли против других женщин.