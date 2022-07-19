Южноуральскому городу передадут земли Минобороны РФ

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

19 июля 2022, 13:39 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Соглашение подписано федеральным ведомством и региональным правительством. Документ позволит снять запрет на передачу земель Министерства обороны РФ в собственность Чебаркульского городского округа. Это значит, что жители смогут оформить права на земельные участки и полноценно распоряжаться имуществом.

«Мы приблизились к решению большой проблемы, из-за которой город не мог нормально развиваться несколько десятков лет. И на всех встречах с людьми мы этот вопрос обсуждали. Благодарен Министерству обороны за совместную работу и готовность к решению проблемы», - прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он добавил, что подписанию соглашения предшествовала большая подготовительная работа.

На передаваемых участках расположены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и населенные пункты, сообщает пресс-служба регионального правительства. Ранее жители Чебаркуля неоднократно обращались с жалобами к Алексею Текслеру на проблемы, которые было невозможно решить из-за статуса земель. Сейчас территории поставлены на кадастровый учет. Они станут частью города Чебаркуля после утверждения генплана. Также в границы населенного пункта должны войти земли лесного фонда. На них расположены жилые жома, санатории и базы отдыха. Сейчас региональное правительство ведет переговоры с федеральными ведомствами по этому вопросу.

Политолог Александр Мельников считает, что команде губернатора Алексея Текслера удалось решить еще одну важнейшую проблему, которая длилась десятилетиями. «Чебаркуль прирастет землями Минобороны - соглашение между правительством области и военными подписано. Впереди длинные формальные процедуры, но главное, стратегическое препятствие устранено, - подчеркнул эксперт. - Замечу, что с подачи губернатора этот вопрос поднимался и на днях Челябинской области в Совете Федерации, таким образом, просматривается связь и с недавним приездом в регион Валентины Матвиенко».