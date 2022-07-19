Британский бизнесмен, оставивший жену и детей ради беженки с запада Украины, лишился успешной работы

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19 июля 2022, 13:52 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Британец бизнесмен Энтони Гарнетт, оставивший свою жену и детей ради беженки с запада Украины, лишился хороших доходов из-за повышенного внимания к изменениям в его жизни со стороны журналистов. Историю мужчины опубликовал таблоид The Daily Star.

Жители Западного Йоркшира Энтони и Лорна Гарнетт приютили у себя 22-летнюю жительницу Львова Софию Каркадым, приехавшую в Англию после 24 февраля. Девушка прожила в семье Гарнетта всего лишь 10 дней. Неожиданно между главой семейства и беженкой проскочила искра. Да такая, что мужчина поставил крест на десяти годах брака и ушел к Каркадым. Дети остались со своей мамой, писали британские СМИ.

Гостеприимный мужчина и беженка из Украины стали жить вместе. Но только теперь им приходится выживать. Он сообщил, что руководил охранной фирмой, у которой были контракты с Национальной службой здравоохранения Великобритании. После побега из семьи с украинской беженкой он лишился договоров, поскольку представители СМИ появлялись на его рабочем месте, беспокоя чиновников.

Гарнетт также посетовал, что иногда он отправляет своих сотрудников в пабы и клубы, но и там появляются журналисты и выпрашивают его номер телефона. В результате он практически лишился доходов. По словам британца, он жил на то, что ему платили газеты. "Я исчерпал кредитные лимиты, мне помогали члены семьи", — рассказал мужчина.

Сейчас он не может приобрести мебель в арендованную квартиру, в которой сейчас живет с беженкой. Но, как он подчеркнул, сейчас София Каркадым является его "приоритетом".

"Я хочу показать людям, что я не вымогатель государственных пособий, я знаю, что правильно. Раньше у меня был очень успешный бизнес. Я посвятил себя ему, в некоторые рабочие недели я тратил на него более 80 часов", — заявил обнищавший Гарнетт.

София утверждает, что супруги до ее приезда были на грани развода, и то, что Энтони ушел с ней - вина его жены.