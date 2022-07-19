Южноуральские общественники развивают взаимодействие с ЛНР и ДНР

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19 июля 2022, 12:48 Татьяна Михайлова

Фотография: Общественная палата Челябинской области

Запланировано несколько совместных мероприятий.

Общественная палата Челябинской области намерена развивать сотрудничество с общественными палатами Луганской и Донецкой народных республик. Этот вопрос обсуждался на заседании южноуральской ОП, которое состоялось накануне, сообщили в пресс-службе организации.

Намечено подписание соглашение о сотрудничестве с палатами Луганска и Донбасса по общественной деятельности и развитию гражданского общества. Также Общественная палата Челябинской области планирует провести с коллегами круглые столы, посвященные взаимодействию с некоммерческими организациями и оказанию гуманитарной помощи населению. Прозвучала информация о том, какая помощь уже оказана общественными организациями Южного Урала.

Одним из участников заседания стала депутат Государственной думы Яна Лантратова. Она поблагодарила общественников за проделанную работу, в том числе, по оказанию гуманитарной помощи, и поделилась опытом поддержки жителей ДНР и ЛНР.

В свою очередь председатель Общественной палаты Луганской Народной Республики Алексей Карякин тепло поблагодарил россиян и руководство страны за поддержку.

Добавим, что также в ходе прошедшего заседания председатель ОП Челябинской области Николай Дейнеко представил результаты работы организации по итогам первой половины 2022 года, а затем определил основные задачи на второе полугодие. В частности, будет продолжена работа общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в регионе.