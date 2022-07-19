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19 июля 2022, 11:15

15-17 июля 2022 г. в культурно-историческом парке «Александрова гора» на берегу Плещеева озера (Ярославская область) рядом с историческим и культурным местом состоялся Исторический фестиваль русской культуры и искусства «Александрова гора». Мероприятие посвящено Святому благоверному князю Александру Невскому. Концертная программа Фестиваля началась с 9 июля 2022 г. на главной сцене в парке «Александрова гора».

Место для проведения фестиваля выбрано неслучайно. Именно здесь, в Переславле, родился князь Александр Ярославич, прозванный позже Невским. Здесь, на Александровой горе, он основал Александров монастырь, который, просуществовал почти 500 лет - с XIII по XVII вв. - и был разрушен в «смутное время».

Участие в Фестивале приняли клубы исторической реконструкции, конная дружина и мастера-ремесленники. Для зрителей были организованы мастер-классы по чеканке монет, метанию ножей и стрельбе из лука. Состоялись три исторические реконструкции, в которых дружина Александра Невского сразилась со шведским войском. Прямая трансляция реконструкции велась в группе проекта Вконтакте.

Фестивальные концерты дали возможность ознакомиться с широчайшей палитрой нашей музыкальной культуры – на сценах Фестиваля выступили вокально-инструментальный ансамбль «Услада», ансамбль «Радея», группа «Оптимисты», ансамбль русской песни «Зарянка» и другие.

Участие в мероприятиях приняли более 6 000 гостей.

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».