МВД России объявило в розыск украинского журналиста-экстремиста Гордон

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19 июля 2022, 12:08

Дмитрий Гордон, Nikolay Titov/ Global Look Press

В Министерстве внутренних дел Российской Федерации объявили в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона, признанного на территории РФ экстремистом. Об этом во вторник, 19 июля, сообщает телеграм-канал «RT на русском».

Как значится в заявлении, украинский журналист, который неоднократно уличался в антироссийской пропаганде, русофобии, экстремистских высказываниях в адрес России, объявлен в розыск правоохранительным ведомством.

Напомним, в начале апреля Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов.

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Также в отношении Дмитрия Гордона Следственный комитет России возбудил уголовное дело за призыв в прямом эфире к вооружённой агрессии против РФ и применению против неё ядерного оружия.