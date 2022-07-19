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19 июля 2022, 11:09 Источник: Андрей Клишас

Андрей Клишас, фото: vk.com/andreyklishas

Сенатор Андрей Клишас призвал ввести финансовую ответственность за утечку данных россиян. Политик написал пост по этому поводу в своем Telegram-канале.

Ежегодно случаев утечки персональных данных становится все больше, и они все более масштабны. Количество пользователей и клиентов, чьи данные попали в открытый доступ, исчисляются десятками миллионов. Особо отличились Яндекс, Delivery Club, СДЭК, Гемотест.

Политик представил комментарий руководителя Национального антикоррупционного комитета, члена Совета по правам человека при президенте РФ Кирилла Кабанова, который сказал, что сложно определить, является ли утечка личной информации следствием халатности или результатом осознанных злоумышленных действий. Кабанов подчеркнул, что никто особо не пытается это выяснять, а последствия в результате таких "утечек" могут быть не только для физических, но и юридических лиц, тяжелыми и чувствительными.

Персональные данные используются не только для мошенничества, но и для действий, наносящих большой экономический и моральный ущерб. Личные данные "являются дорогостоящим товаром".

Клишас высказал мнение, что пока оптимального законодательного решения найти не удалось, но "без серьезных, в том числе финансовых последствий для тех, кто работает с персональными данными решить проблему не удастся.

Андрей Клишас - председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.