Русские породы собак и их особенности

Аргументы Недели → Общество 13+

19 июля 2022, 10:36 Елизавета Ищенко

В наше время наиболее актуальна тема собак, у многих есть сторожевые или декоративные, но большинство из них — это иностранные породы.

В списке собак выведенных и закрепленных за Россией не так много пород, но все они уникальны по-своему и более 10 видов собак признаны международной кинологической федерацией и это только доказывает, что российские собаки ничем не хуже и их тоже можно рассматривать при мыслях о питомце.



1. Кавказская овчарка (служебная, сторожевая).

Кавказская овчарка (кавказский волкодав) – крупная порода собак, которая изначально была выведена для охраны выгуливаемого скота в полях, но в дальнейшем кавказская овчарка стала популярной породой собак для охраны жилья и имущества. У них очень выдержанный характер и порода хорошо адаптируется под климат.

Вес: 50 кг.

Продолжительность жизни: 10–12 лет.



2. Русский той-терьер (декоративная).

Одна из самых популярных декоративных собак в России. Отличается своим маленьким весом в 3 кг и способностью прекрасно ладить с детьми и всеми членами семьи. Если правильно ухаживать, то они практически не болеют. Для любителей маленьких собак – русский той-терьер является прекрасным вариантом.

Вес: 3 кг.

Продолжительность жизни: 13–15 лет.



3. Карело-финская лайка (охотничья).

Активная и смелая охотничья собака, которая отличается не только своими хорошими данными и внешним видом, но и преданностью хозяину. У данной породы собак только одни плюсы, ведь они славятся хорошим здоровьем и простым уходом.

Вес: 14 кг.

Продолжительность жизни: 10–11 лет.



4. Западно-сибирская лайка (охотничья).

Очень подвижные и дружелюбные собаки, которые прекрасно ладят с детьми. Умные и хорошо поддаются дрессировке. Но, нужно понимать, что лайки охотничьи собаки и им совсем не подойдет проживание в квартире, собака активная и в замкнутом пространстве она начнет скучать.

Вес: 23 кг.

Продолжительность жизни: 12–14 лет.



И это только часть собак выведенных в России и каждая из них имеет свою индивидуальность и прекрасную историю возникновения породы и поэтому мы советуем поддерживать российские питомники и при мыслях о заведение питомца, рассматривать и отечественные породы.

Но не нужно забывать, что при выборе питомца необходимо не только смотреть на внешний вид собаки, но и советоваться с заводчиками и подробно изучать информация об особенностях породы и уходу за ней.