Стремоусов: все украинские диверсанты, проникшие в Херсонскую область уничтожены, а их пособники арестованы

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19 июля 2022, 10:25

фото из соцсети

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов во вторник рассказал, что практически все украинские диверсанты, проникшие на территорию региона уничтожены, а их пособники задержаны, арестованы и дают признательные показания.

Кирилл Стремоусов заявил, что в настоящее время вновь сформированная администрация Херсонской области в состоянии навести порядок в регионе и обеспечить мирную и спокойную жизнь людей, - сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Стремоусов призвал власти Украины забыть о Херсонской области. По его информации, регион продолжает готовиться к проведению референдума о присоединении к Российской Федерации.

18 июля в паблике "Главное в Херсоне" соцсети Вконтакте появился пост о том, что "еще один нацгвардеец Украины добровольно сдал в полицию оружие и боеприпасы". Он обратился в ГУ МВД Херсонской области и добровольно сдал автомат АКС-74, семь магазинов к нему, 1250 патронов и 10 гранат РГД-5 с запалами к ним.