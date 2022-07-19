19 июля - День Москвы-реки

Аргументы Недели → Общество 13+

19 июля 2022, 09:55 Татьяна Савкина

Фото: Москва-река

19 июля отмечается день крупнейшей водной артерии европейской части России - Москвы-реки. Впервые этот праздник жители столицы отметили в 2015 г.



Основная цель торжественных мероприятий в День Москвы-реки состоит в том, чтобы привлечь внимание как туристов, так и самих столичных жителей, к Москве-реке — главному природному украшению и достопримечательности города.



Главную реку столицы России относят к средним как с точки зрения географии ее протекания, так и со стороны ширины и протяженности. Ее русло проходит через саму Москву, а также пересекает территорию Московской и частично Смоленской областей. А свое начало Москва-река берет со скромного небольшого ручейка в Можайском районе Подмосковья.



Река, которая питается грунтовыми водами и осадками, имеет площадь бассейна более 17 000 км. К нему относится 362 реки (Неглинная, Яуза, Пахра, Руза, Истра и др.) и 500 с лишним ручьев. От истока до устья в г. Коломне, где она впадает в Оку, протяженность Москвы-реки составляет 473 км. Наиболее узкая ее часть в черте Москвы — 80 метров — прилегает к Кремлю, а наибольшая ширина - на входе в город в районе Строгино: здесь ширина реки составляет почти 300 метров. Глубина московских вод колеблется, в среднем, от трех до 14 метров.



Точное происхождение названия реки не известно, однако наиболее распространена версия о том, что имя ее восходит к древним финно-угорским словам «извилистая река» или «топь». Люди заселили бассейн реки еще в каменном веке.



С древних времен река служила важной транспортной магистралью, соединяющей Дон и Волгу, способствуя торговле между Московским, Смоленским и Новгородским княжествами.



Сегодня Москва-река — «порт пяти морей». От Северного речного вокзала столицы по каналу имени Москвы можно добраться до Черного, Белого, Азовского, Балтийского и Каспийского морей.



Первый каменный мост — Всехсвятский (другое название — Большой Каменный) — был перекинут через Москву-реку в 1692 году. Сегодня в границах города насчитывается около 40 мостов. Старинными являются Даниловский, Новоспасский и Бородинский мосты, самыми молодыми - Крылатской и Кожуховский, возведенные в 2018 и 2019 гг.



Сегодня в акватории Москвы-реки обитает около 35 видов рыб, среди которых наиболее распространены плотва, карась, лещ и окунь. В 2016 году в Москве-реке обнаружили раков, а так же увеличилась численность норки, бобров и других животных. Это свидетельствует о том, что качество воды в реке улучшилось.