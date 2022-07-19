В Челябинске завтра завоют сирены

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

19 июля 2022, 09:29 Анна Семенова

Фото: Городская администрация Челябинска

В городской администрации просят сохранять спокойствие, это проверка систем.

Системы оповещения и громкоговорители сработают в Челябинске завтра, 20 июля. Сирены включат дважды: c 10:35 до 10:45 и с 13:20 до 13:30 часов. В городской администрации сообщили, что это плановая проверка и волноваться не стоит.

Однако напомнили, что в другое время звук сирены означает сигнал «Внимание всем!». Если вы услышали его, необходимо срочно включить радио или телевизор и прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и о том, какие действия нужно предпринять для собственной безопасности.

Кстати, в прошлую проверку жители отдаленных районов сигнал не услышали. Власти сообщают, что там, где электросирен нет или они слабо прослушиваются, предупреждением о передаче сообщения станут производственные гудки и сигналы транспортных средств. Тех, кто находится на улице, в транспорте и других общественных местах, оповещают сотрудники служб безопасности, имеющие передвижные громкоговорящие установки.

Сотрудники Министерства общественной безопасности Челябинской области после каждой проверки собирают данные для замены устаревшего оборудования, замены электросирен на громкоговорящие установки.