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19 июля 2022, 09:36 Источник: Свободная пресса

британский наемник Пол Ури, фото из открытых источников

Военный эксперт, журналист, полковник в отставке Виктор Баранец перечислил причины несостоятельности иностранных наёмников, которые воюют сейчас на стороне Вооружённых сил Украины.

На Западе, в Великобритании, в США обеспокоены смертью в ДНР британского наёмника Пола Ури, попавшего в плен.

Виктор Баранец считает, что подавляющее большинство наёмников является «мусором». В интервью телеканалу «360» эксперт высказал мнение, что эти иностранные граждане думают не о здоровье, а о том, как бы заработать больше денег. «Отсюда их несостоятельность», - заключил Баранец.

По его словам, здоровье никто у них не проверяет, главным показателем в вербовочных пунктах Украины является только их желание воевать. Британский наемник Пол Ури, находившийся в плену в ДНР, умер 10 июля от хронических болезней.

Об этом 14 июля сообщила уполномоченный по правам человека республики Дарья Морозова.

В апреле при попытке прорыва через блокпост сил ДНР Пол Джонсон Энтони Доминик Ури, участвовавший в боевых действиях на стороне киевских силовиков, был взят в плен.

Представители Великобритании проигнорировали возможность проведения переговоров о его возвращении в рамках процедуры обмена пленными, не предоставили необходимые лекарства по линии Красного креста. Как сообщила Морозова, Ури была оказана соответствующая медицинская помощь, но учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался.

Баранец также рассказал, что известны случаи, когда наёмники перестреливали друг друга. По сведениям эксперта, вместе с наёмниками заползают не только те, у кого проблемы с психикой, но и огромное количество зависимых, - сообщает «Свободная пресса».

«Они с помощью запрещенных средств снимают стресс, который испытывают на поле боя. Зачастую их активный приём обостряет те болячки, которые у них уже были», - резюмировал Баранец.