Феномен азиатской культуры в России

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18 июля 2022, 21:29 Дарья Урбанская

Фото: pixabay.com

Ни для кого не секрет, что сейчас популярность набирают корейские дорамы (сериалы), о них говорят все и показывают везде, даже на федеральных канал, k-pop группы, где исполнители являются айдолами для многих людей, даже создано специальное танцевальное направление, я уже не беру мангу, аниме и новеллы. Все эти вещи, на самом деле, присутствуют в нашей жизни достаточно давно - с начала нулевых, но почему только сейчас появилась такая огромная толпа поклонников Азии? В этой статье мы попытаемся рассмотреть историю внедрение частиц Востока в России и феномен популярности азиатской культуры в целом.

В начале нулевых в Россию приходит аниме - особый вид японской мультипликации, который сразу же сразил зрителей, причем не только детскую, но и взрослую аудиторию. По правде говоря, его история началась раньше - в 1969 году, когда в Советском союзе показали мультфильм “Корабль призрак”. Для зрителей той эпохи это было нечто новое и интересное, так как многие вещи, показанные в анимации были неизвестны обывателям, например, роботы с пушками.

С 70-80 годов начали выходить японские мультсериалы и полнометражные мультфильмы, которые все больше приоткрывали завесу неизвестной азиатской культуры и набирали популярность. Примерно в то же время СССР совместно с Японией выпустили мультфильм “Приключения пингвиненка Лоло”. Он произвел настоящий фурор и укрепил аниме в нашей культуре.

После распада Советского Союза, в страну проникают множество нецензурируемого контента, его хотели получить многие фанаты и любители нечто нового. Поставщиком аниме в России был канал “2х2”, именно тогда произошел первый бум популярности этого жанра и количество его приверженцев росло.

“Сейлор Мун”, вышедшая в 1996 году, произвела настоящий фурор. В то время огромное количество людей примкнуло к экрану и наслаждалось приключениями героинь несмотря на то, что этот мультсериал, казалось, был “девчачим”. Тогда же активно стали выходит манги (комиксы со специфической рисовкой), и появляться первые клубы и комьюнити, где единомышленники могли обсуждать любимые.

В нулевые обороты набирают различные сайты, помогающие знакомиться с этой культурой. Более того, рост интереса к данному жанру стал продвигать его в массы. Некоторые фанаты стали сами переводить мангу и аниме, чтобы большая часть людей смогла познакомиться с новыми историями. Большой спрос рождал все больше и больше предложений, так на рынки стали проходить на регулярной основе.

Развиваясь, с приходом новых технологий, аниме вошло в наш современный мир, где его так же любят и ценят.

Сейчас поговорим о немного другом жанре, в котором проявляется азиатская культура - это k-pop бэнды. Одни из самых известных сейчас - это BTS и Black Pink.

Немного о том, как это пришло в Россию. Изначально, k-pop - это музыкальное направление, возникшее в Южной Корее, а позже переросшее в субкультуру. В 2010 году в нашу страну пришла песня, которая сразу стала хитом - Gangnam Style. После этого все немного поутихло, но с появлением BTS стали образовываться новые фан-базы. Многие стали продвигали танцевальные батлы, под известные треки.

Кроме того, из Южной Кореи к нам пришли дорамы, количество которых в наше поражает. Основной толчок для их популяризации стал сериал от нетфликса “Игра в кальмара” в 2021 году. Да, и до этой картины было много поклонников этого жанра, но именно этот сериал открыл новый мир для простых обывателей. После этого, уже на ТВ3 выходят множество дорам, такие как “Бессмертный. Романтическое проклятье”, “История девятихвостого лиса” и другие.

Также, важным атрибутом азиатской культуры, который ее дополняет, является китайские новеллы, ставшие довольно популярны в России сейчас. Многие фанаты читали произведение в фанатском переводе или вовсе на английском в интернете, но сейчас издательство “Эксмо” стало выпускать новеллы официально. Самой популярной стала “Благословение небожителей”, вышедшее в этом году.

Но почему же азиатская культура настолько популярна и имеет огромное количество поклонников? Сейчас я попытаюсь ответить на этот вопрос, возвратясь к теме статьи. Вам не зря были рассказаны истории возникновения и популяризации различных видов и жанров субкультур, это все помогает понять их самобытность и актуальность, которая не теряется спустя время.

Любое произведение, которое вы не возьмете будет отличаться своим неповторимым стилем и эстетикой. Именно это притягивает людей к данной сфере контента. Более того, азиатский стиль и образ жизни является настолько уникальным и необычным для нас, людей, привыкших к европейским и западным стандартам, что мы не задумываясь тянемся к чему-то новому и непостижимому.

Аниме и манга отличается необычной рисовкой и эстетикой, новеллы - описание невиданной для нас жизни, дорамы славятся своим сюжетом и неким возвращением к старым европейским сериалам, а k-pop яркими и стильными костюмами и зажигательными хитами.

Также важным фактором этого феномена является цикличность времени, не зря же говорят, что новое - хорошо забытое старое. Так, японские рисунки сильно не менялись никогда, сохраняя свою индивидуальность. Сериалы, которые сейчас так все любят, показывают простые, но в то же время интригующие сюжеты с красивыми историями любви, победой над злом. Ничего не напоминает? Да, многие корейские и не только, дорамы пошли по пути западных сериалов 2000 – 2010 годов, возвращаясь к чему-то доброму и светлому. Этому помогает и местный колорит.

Почему же в наше время так популярна азиатская культура? Ответ оказался невероятно прост - своей необычностью и самобытностью.