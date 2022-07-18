9 мая продолжает «преследовать» правоохранительные органы Латвии

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

18 июля 2022, 16:01 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В связи с событиями 9 и 10 мая у памятника Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, Государственная полиция приняла решение о понижении в должности нескольких сотрудников. Почему?

Латвия живет по принципу – «бей своих, чтобы чужие боялись»! И только так! Ненависть к советскому наследию и национализм так «застил» глаза «нацистам» Латвии, что они приказали – разобраться даже со своими!

И начальник Госполиции Латвии Арманд Рукс встал в позу – «Yavol» и давай понижать, увольнять сотрудников! Конечно, с учетом служебной проверки!

В чем же причина?

Отстранение сотрудников полиции вызвано тем, что они 9 и 10 мая не оценили должным образом ситуацию у памятника Освободителям, и выбрали неправильную тактику – не реагировали рьяно на указания руководства, не разогнали людей…

Так какое указание руководства было? Как нужно было разогнать людей? Из маузера или «калашникова»?

У меня нет сомнений, что такой вариант имел бы место, если бы не сотни тысяч людей, которые пришли к памятнику Освободителям! Просто побоялись нацисты!

Да уж, какой же страх у националистов даже перед покойными Победителями!

Кстати, после скандала 9 и 10 мая возле памятника Освободителям, министр МВД Латвии Мария Голубева ушла в отставку! Давно пора!