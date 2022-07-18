В Латвии собираются вводить локдаун?

Есть мнение, что в Латвии введут локдаун сразу после выборов, которые состоятся 1 октября.
Насколько это правда – сложно говорить, но исходя из опыта предыдущих лет, вполне вероятно. И дело не в том, что сегодня ежедневно регистрируется около 100 новых случаев коронавируса, если такие цифры соответствуют действительности, а все дело в том, что правительство таким способом решает финансовые проблемы – возможность получить у ЕС денег, «забрать» у населения денег путем кредитных фирм, так как большинство латвийцев находятся в статусе безработных и в долгах… Совершенно серьезно! В прошлый локдаун практически ни одна сфера деятельности не работала, или функционировала на «удаленке», но в полную силу трудились судебные исполнители, которые заявили, что «мы не уходим в небытие»! Сколько же тогда, прикрываясь законом, случилось беспредела! Как же правительство разбогатело на народном горе!
И еще один момент – бездарное министерство здравоохранения Латвии, во главе министра-пианиста Павлютса, закупило огромное количество вакцин, а куда их девать? Конечно, вколоть бесправному народу! Вот и идет агитация уже с июля…
Мне понравилось, как депутат Эдгарс Таварс заявил: «Я уверен – если бы у нас не было выборов 1 октября, мы бы все носили уже маски и общались дистанционно».
Да и «главный по ковиду» в Латвии Юрий Перевощиков уже начинает готовить латвийцев: «Для ограничения новой волны ковида может быть расширено использование масок в общественных местах, ограничение массовых мероприятий. В этом сезоне волна заболеваемости началась на три-четыре месяца раньше…»
Ясно, что правительству нужны личные деньги, а латвийцы им «в помощь».
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