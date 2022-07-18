В Латвии произошел конфликт у посольства РФ

В Латвии постоянно проходят пикеты – латвийцы выступают то за права бегемотов, то против принудительной вакцинации, то высказывают свое мнение о спецоперации.
У посольства России в Риге прошел очередной пикет против спецоперации. Но в этот раз мирный протест грозил перерасти в конфликт. Причина – дискуссия о ситуации на Украине.
Некто выступил за спецоперацию и вызвал критику в свой адрес: участники пикета, конечно, представители украинской диаспоры и прибывающие в Латвию граждане Украины, осудили мужчину за поддержку России и даже предложили ему покинуть Латвию. Дело дошло практически до драки. Благодаря усилиям полиции конфликт удалось предотвратить.
Одна украинская дама, которой повезло получить гражданство Латвии и мужа голландца объяснила смысл пикета:
«Сегодня восьмая годовщина, как над Донбассом был сбит пассажирский самолет, следовавший в Малайзию. Мы осуждаем действия России. Я сама гражданка Латвии, родилась на Украине, мой муж голландец, а эта дата печальная для нас».
Просто набор слов… Я так понимаю, что только бы «выступить»…
Но больше всего меня удивляет то, что пришлые люди «советуют» кому жить в Латвии, а кому переехать в Россию…
Так и хочется сказать – «Советуйте в своей стране! И разберитесь со своей страной! Нам – свое, а вам – свое!»
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