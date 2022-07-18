В Латвии произошел конфликт у посольства РФ

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18 июля 2022, 15:29 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: посольство РФ в Латвии

В Латвии постоянно проходят пикеты – латвийцы выступают то за права бегемотов, то против принудительной вакцинации, то высказывают свое мнение о спецоперации.



У посольства России в Риге прошел очередной пикет против спецоперации. Но в этот раз мирный протест грозил перерасти в конфликт. Причина – дискуссия о ситуации на Украине.



Некто выступил за спецоперацию и вызвал критику в свой адрес: участники пикета, конечно, представители украинской диаспоры и прибывающие в Латвию граждане Украины, осудили мужчину за поддержку России и даже предложили ему покинуть Латвию. Дело дошло практически до драки. Благодаря усилиям полиции конфликт удалось предотвратить.



Одна украинская дама, которой повезло получить гражданство Латвии и мужа голландца объяснила смысл пикета:



«Сегодня восьмая годовщина, как над Донбассом был сбит пассажирский самолет, следовавший в Малайзию. Мы осуждаем действия России. Я сама гражданка Латвии, родилась на Украине, мой муж голландец, а эта дата печальная для нас».



Просто набор слов… Я так понимаю, что только бы «выступить»…



Но больше всего меня удивляет то, что пришлые люди «советуют» кому жить в Латвии, а кому переехать в Россию…



Так и хочется сказать – «Советуйте в своей стране! И разберитесь со своей страной! Нам – свое, а вам – свое!»