Топ книг, с которых можно начать знакомство с зарубежной литературой

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18 июля 2022, 14:21 Валерия Масатян

Фото: pixabay.com

Выбор книги — это всегда нелегкий процесс, с которым сталкивается каждый из нас. Читая русскую литературу нелегко перейти в зарубежную, а сделать выбор в пользу одного произведения еще сложнее. Я составила свой собственный топ с которых советовала бы начать знакомство:



1. «Великий Гэтсби» Фрэнсис Скотт Фицджеральд.



Насыщенный роман, который читается буквально за вечер, так что те, кто боится брать объемные книги советую присмотреться к этому произведению. Здесь вы можете окунуться в сочетание праздника жизни с переплетением трагедии судьбы, прочувствовать одиночество среди толпы и многое другое.



Сюжет: Загадочный богач Гэтсби устраивает у себя грандиозные вечеринки, где большинство гостей даже не знают как, выглядит Гэтсби. Ник (от чьего лица ведется повествование) живет неподалеку и получает приглашение на вечеринку, как сосед. К удивлению Ника, оказывается, что они с Джеем Гэтсби вместе воевали и наутро они договариваются о новой встречи. Но что скрывает Гэтсби и для чего устраивает все эти вечера?



2. «Портрет Дориана Грея» Оскар Уайльд.



Та книга, с которой у меня самой когда-то началось знакомство с зарубежной литературой. В этом романе сочетается все: глубокий и продуманный сюжет, живые образы всех персонажей без исключения, философская идея, которая проходит красной нитью по сюжету и, конечно же, превосходный язык писателя.



Сюжет: Художник Бэзил Холлуорд пишет портрет молодого и прекрасного Дориана Грея. Любуясь своим изображением, юноша выражает желание, чтобы портрет старел, а он всегда оставался молодым. Дориан знакомится с другом Бэзила, Лордом Генри Уоттоном - саркастичным гедонистом, презирающим традиционные викторианские ценности, и попадает под влияние его порочных идей. Дориан влюбляется в актрису, юную красавицу Сибиллу Вэйн, но после провала спектакля, на который он пригласил лорда Генри и Бэзила, он объявляет влюблённой в него актрисе о разрыве. Вернувшись домой, он обнаруживает, что в очертаниях губ на портрете появилась складка жестокости, в то время сам Дориан не изменился.





3. «Ребекка» Дафна дю Морье.



Здесь нет банального сюжета и шаблонных персонажей, каждый герой здесь отличается живым характером, своим образом мышления и особенным взглядом на происходящую ситуацию в романе.



Сюжет: Юная компаньонка богатой американки останавливается в отеле Монте-Карло, где знакомится с вдовцом-аристократом, владельцем поместья Мэндерли, мистером де Уинтером, который обращает внимание на нашу главную героиню и вскоре делает ей предложение. Она решает принять его предложение и оставить свою службу у миссис Ван-Хоппер, на которую согласилась только из-за стесненных жизненных обстоятельств. Казалось бы, это просто сказка — будучи сиротой и без особых средств к существованию, с весьма скромной внешностью, столь удачно выйти замуж, но это не детская история, в которой замужество стало концом, это только начало романа.



4. «Театр» Сомерсет Моэм.



Хотите прочесть книгу о том, как роли могут поглотить твою личность? Тогда этот роман для вас. После прочтения вы поймете, что самое важное в жизни это быть личностью, а не носить на себе образ, ведь так легко потерять себя, а будет также легко найти себя обратно и есть ли за этими ролями ты сам?



Сюжет: Успешная, выдающаяся, блистательная актриса Джулия Лэмберт стареет. Ее жизнь поглощена сценическим образом, мировосприятие Джулии смешивается. Всё вокруг для неё — театр. Она ловко играет свои жизненные роли, играет с чужими чувствами, добиваясь своего, но и теряя себя.



5. «11/22/63» Стивен Кинг.



Хотели бы начать чтение с более современных романов и познакомиться с «королем ужасов»? Тогда смело берите эту книгу, в отличие от других произведений этого автора она менее мистическая и для тех, кто опасался брать романы Кинга в руки из-за страха провести бессонную ночь, здесь можете быть спокойны за свои нервы берите и наслаждайтесь интересным сюжетом.



Сюжет: Джейкоб Эппинг узнает о существовании портала в прошлое, которое ведет в 1958 год. У него есть шанс, предотвратить самое трагическое событие в американской истории - убийство президента Кеннеди. Но так ли просто изменить прошлое и что это повлечет за собой?