Проект психологической помощи детям запущен на Южном Урале

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18 июля 2022, 13:26 Татьяна Михайлова Источник: Южноуральская панорама

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Воспользоваться «Почтой доверия» могут школьники и их родители.

В Челябинской области стартовал проект психологической помощи детям «Почта доверия», пишет издание «Южноуральская панорама». С начала учебного года он будет действовать во всех образовательных организациях Южного Урала. Подразумевается, что любой школьник, а также его родители, могут оставить свое обращение и получить на него ответ в течение двух дней.

Площадкой для апробации проекта «Почта доверия» стал оздоровительно-культурный комплекс «Черемушки». Уже за неделю поступили обращения более чем 20 ребят. Они поделились проблемами во взаимоотношениях со сверстниками и учителями.

С проектом познакомилась первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. Она посетила «Черемушки», где сегодня проводился День психологического здоровья. В программу мероприятий были включены мастер-классы, лекции, викторины и игры.

Как отметила директор областного центра диагностики и консультирования Ольга Кондакова, в рамках проекта «Почта доверия» планируется обучить кураторов, которые будут работать в каждой территории Челябинской области.

Благодаря проекту, педагоги смогут понять, какие проблемы есть у детей и оказать подросткам необходимую помощь. У школьников появится возможность высказаться. «Думаю, это первый проект в России, который направлен на укрепление психологического здоровья детей», - подчеркнула первый вице-губернатор Ирина Гехт.