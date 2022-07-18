Продюсер Рудковская: Этери Тутберидзе подняла женское одиночное катание на недосягаемый уровень

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18 июля 2022, 14:29

Этери Тутберидзе, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Музыкальный продюсер, предприниматель и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская заявила, что тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе подняла «женское одиночное катание на недосягаемый уровень».

В беседе с RT Рудковская высказалась насчёт нынешней системы оценок в ФК. По ее мнению, несправедливо ставить максимальный балл с учетом падений, раньше система оценивания была «понятной».

Продюсер также положительно отозвалась о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Рудковская заявила, что несмотря на моменты несогласия с действиями Тутберидзе, это не отменяет факта, что Этери — «крутой тренер».

«Этери Георгиевна — не только крутой тренер, но и крутой менеджер. Она подняла женское одиночное катание на недосягаемый уровень, выстроила уникальную систему», — отметила Рудковская.