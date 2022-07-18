В Волгограде накормят духовной пищей донских степей разлива

Аргументы Недели. Волгоград → Общество 13+

18 июля 2022, 13:14

Большой друг нашей редакции, писатель, подтверждающий своими рассказами, что «Краткость – сестра таланта», житель Волгоградской области Андрей Прошаков устраивает «нетворческий» вечер.

Встречу с читателями крестьянин Андрей Прошаков назвал «нетворческой» не только потому, что скромен в оценке своих произведений, но ещё и потому, что среди прочих своих достоинств обладает ЧЮ, как писали раньше в объявлениях знакомств. Только человек с прекрасным ЧЮ может назвать свою авторскую программу «Непастеризованные рассказы».

Андрей Павлович обещает прочесть не только горячо любимые многими почитателями его таланта миниатюры, но и показать новые из недавно созданных. Все его повествования основаны на реальных событиях, а герои рассказов – жители современной русской деревни, которые размышляют о вечном и сиюминутном.

Мероприятие пройдет в Волгограде 21 июля в креативном бизнес-пространстве «Лофт-1890», находящимся на улице 10-й Дивизии НКВД, 5А. Начало в 18-30.