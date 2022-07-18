Аналитик Правосудов: невозможно предсказать ситуацию, которая будет развиваться на энергетическом рынке Европы

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18 июля 2022, 13:37

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Сергей Правосудов, директор Института национальной энергетики, заявил, что дать точный прогноз относительно развития ситуации на энергетическом рынке Европы невозможно.

Аналитик прокомментировал в беседе с RT заявление обозревателя Bloomberg Хавьера Бласа о том, что общий счёт за спасение энергетического рынка Европы зимой 2022 года легко превысит $200 млрд.

Правосудов отметил, что подобные оценки не имеют достаточно аргументов для того, чтобы быть убедительными. К примеру, предугадать цену на газ в эпоху энергетического кризиса ЕС невозможно.

Аналитик также отметил, что из-за роста цен страдают потребители.

«Появилось сообщение о том, что в Польше не хватает угля, потому что они отказались от поставок российского угля. Они пытаются закупать где-то ещё, но это далеко везти и дорого. Население недовольно, что им не хватает угля», — добавил Правосудов.

В заключение Правосудов подчеркнул, что предсказать ситуацию, которая будет развиваться на энергетическом рынке, невозможно.