Перелет с животным: что важно знать, чтобы путешествие с питомцем прошло гладко

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18 июля 2022, 12:27 Елизавета Леготина

Фото: istockphoto.com

Некоторые правила и проверенные лайфхаки для тех, кто задумывает перелет с питомцем.

Когда вы планируете путешествие самолетом, возникает масса вопросов о домашнем питомце. Взять его с собой или оставить на передержку? Нужны ли какие-либо документы? А сложно ли это? Если вы уже решили взять пушистого друга в путешествие или все еще думаете, эти советы помогут вам!

1) Прежде всего стоит убедиться, что вашему животному доступен такой вид транспорта. В самолете разрешена перевозка собаки, кота или пернатого друга. А также к перелету не допускаются животные весом больше 50-ти килограмм с переноской. Подробнее об этом можно узнать у авиаперевозчика.

2) Во время планирования путешествия нужно убедиться в наличии обязательных комплексных прививок у животного.

3) Выберите вариант перевозки питомца. Он может лететь в багажном отделении, под передним сидением в пассажирском салоне и, непосредственно, на соседнем сидении. Если ваше животное весит не больше 10 килограмм с переноской, то советую разместить животное в салоне под сидением - питомец находится рядом с вами, а стоимость идентична стоимости перевоза в багажном отсеке.

4) Получите ветеринарное свидетельство не ранее чем за пять дней до перелета. Сделать это можно только в государственной ветклинике.

5) Приезжайте в аэропорт заранее. Вам потребуется пройти ветеринарный контроль, где ознакомятся с ветеринарным паспортом вашего животного.

Лайфхаки, рекомендованные зоопсихологами, чтобы сделать ваше путешествие с любимцем проще и комфортнее:

1) За 10-14 дней до путешествия пройдите курс успокоительных. Лучше всего походят успокоительные капли на основе трав. Они абсолютно безопасны.

2) Заранее подберите переноску и приучите к ней животное. Важно, чтобы питомец понимал, что он в безопасности и был знаком с переноской.

3) Покормите любимца за 4 часа до вылета и хорошо прогуляйте его. Так, у вас не должно возникнуть проблем в аэропорту и самолете.

4) Положите в переноску свою футболку или другую вещь. Питомец будет чувствовать ваш запах и, возможно, меньше переживать.

5) Не забудьте все необходимые принадлежности: влажные салфетки, амуницию, бутылочку воды, миску, лакомства, игрушку.

6) Постарайтесь сохранять спокойствие.

Путешествовать с пушистыми друзьями совсем не страшно, важно тщательно изучить требования авиакомпании, проконсультироваться с ветеринаром, подготовить животное к перелету и самое главное - не переживать. После первого опыта полета, вы и питомец поймете, что бояться нечего и будете путешествовать с удовольствием!