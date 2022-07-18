Южноуральцы терпеть не могут любимчиков и родственников начальства на работе

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

18 июля 2022, 12:04 Анна Семенова

Мужчины чаще недовольны компетенциями коллег, а женщины - сплетнями и склоками на работе. Фото: ru.freepik.com

К такому выводу пришли специалисты сервиса hh.ru после опроса работающих граждан.

Аналитики онлайн-платформы по поиску работы выяснили, что более 80% южноуральцев не испытывают удовлетворения от общения с руководством или коллегами по работе. Полностью довольны коллективом лишь 17% опрошенных.

На вопрос, что больше всего нас раздражает на службе, челябинцы чаще всего отмечали, что начальство не прислушивается к их мнению, так ответили 31% респондентов, больше всего среди них было врачей, учителей и работников сельского хозяйства.

29% южноуральцев раздражают ссоры и сплетни в коллективе. 25% ответили, что не доверяют компетентности руководителя и не понимают, как разделена ответственность за конечный результат. Многих (так ответили 20% опрошенных) не устраивает наличие «любимчиков» начальства и некомпетентность коллег. У 12% злость вызывает то, что в компании работают родственники руководителя.



Кстати, о некомпетентности босса чаще высказываются работники мужского пола, тогда как женщины больше жалуются на межличностные отношения в коллективе.