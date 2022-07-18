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18 июля 2022, 11:38

Глава Украины Владимир Зеленский, фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency

Гендиректор Института политических исследований Сергей Марков назвал новость об увольнении главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой хорошей новостью.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский освободили от должности главу СБУ Ивана Бакланова и генпрокурора Украины Ирину Венедиктову.

Марков считает, что освобождённые от должности Баканов и Венедиктова рано или поздно присоединятся к российской стороне.

«Именно служить преступному марионеточному режиму с Зеленским — это госизмена. А перейти на сторону России — это патриотизм. Это возвращение на родину. Это героический поступок. Все военные и гражданские на Украине должны переходить на сторону России», — передаёт слова политолога Общественная служба новостей.

Ранее заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что во главе украинской армии стоит не президент бывшей советской республики Владимир Зеленский, а Запад, который принимает решения об ударах.