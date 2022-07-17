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Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

Глава МИД Латвии Ринкевич требует, чтобы закрыли организацию юных журналистов, которые посетили Беларусь

, 18:11 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

Глава МИД Латвии Ринкевич требует, чтобы закрыли организацию юных журналистов, которые посетили Беларусь

«Это просто недопустимо! Организация должна быть закрыта!» Так требует глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич! Причина – поездка юных журналистов из Латвии на «Славянский базар».

Но главный ужас для государева человека Ринкевича состоит в том, что юные журналисты из латвийской Академии радио и ТВ, взяли интервью у самого Александра Лукашенко! Такого глава МИД пережить не может!

«Из-за грубого игнорирования рекомендаций МИД по безопасности поездок и участия в информационно-пропагандистской деятельности, подобная организация должна быть закрыта!» - заявил глава МИД Латвии.

А сама латвийская Академия радио и ТВ считает, что в Беларуси был красивый детский конкурс, в котором участвовали 23 страны, и организаторы не видят причин, почему они не могут посетить «Славянский базар»… Более того, юные латвийские журналисты сами изъявили желание взять интервью у президента страны Александра Лукашенко, и им это удалось!

Кстати, служба государственной безопасности Латвии пока никак не комментирует эту поездку…

Конечно, молодежи хочется участвовать в интересных мероприятиях, а не только наблюдать шествие гомосексуалистов в центре Риги…

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