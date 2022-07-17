Глава МИД Латвии Ринкевич требует, чтобы закрыли организацию юных журналистов, которые посетили Беларусь

«Это просто недопустимо! Организация должна быть закрыта!» Так требует глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич! Причина – поездка юных журналистов из Латвии на «Славянский базар».
Но главный ужас для государева человека Ринкевича состоит в том, что юные журналисты из латвийской Академии радио и ТВ, взяли интервью у самого Александра Лукашенко! Такого глава МИД пережить не может!
«Из-за грубого игнорирования рекомендаций МИД по безопасности поездок и участия в информационно-пропагандистской деятельности, подобная организация должна быть закрыта!» - заявил глава МИД Латвии.
А сама латвийская Академия радио и ТВ считает, что в Беларуси был красивый детский конкурс, в котором участвовали 23 страны, и организаторы не видят причин, почему они не могут посетить «Славянский базар»… Более того, юные латвийские журналисты сами изъявили желание взять интервью у президента страны Александра Лукашенко, и им это удалось!
Кстати, служба государственной безопасности Латвии пока никак не комментирует эту поездку…
Конечно, молодежи хочется участвовать в интересных мероприятиях, а не только наблюдать шествие гомосексуалистов в центре Риги…