Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что российская армия «ослаблена»

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17 июля 2022, 16:44 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвия полна «экспертами» - практический каждый день кто-то из политиков считает своим долгом обсудить спецоперацию. Разумеется, не в пользу России.

Намедни, министр обороны Латвии Артис Пабрикс дал свое «экспертное» заключение – «Сейчас Украина настолько ослабила российскую армию, что та будет готова начать наступление не ранее, чем через два года». Вона как! Какой «стратег» и «аналитик» г-н Пабрикс! Куда там Суворову и Жуковым! Тут есть латыш Пабрикс! И совсем неважно, что воинскому делу он не обучался, но главное в Латвии попасть в нужную партию и ты сразу станешь министром!

Но! Министр обороны Латвии озабочен вооружением своей страны – «Украина дает Латвии время на подготовку, и Латвия должна действовать сейчас, чтобы обеспечить возможность успешного сдерживания «оккупантов». Россия не будет ждать. Тянуть время – это классическая неспособность Латвии действовать эффективно. Наше соседнее государство показало, что нам нужно быть готовым защищать свою территорию от превосходящего численностью противника», - заявил г-н Пабрикс.

Я не соглашусь с министром обороны Латвии – восточный сосед вам даже фиги не показал еще! И не дай Бог покажет…

Обратимся к цифрам – на профессиональной службе в Латвии находятся около 7000 солдат. А чтобы защищать Латвию, как утверждают эксперты, необходимо от 40 000 до 50 000 человек.

Вопрос! А, где их взять-то?

Из страны, где менее 1, 5 миллионов, уже уехало более 670 000 человек… А те кто остался – подростки, младенцы, пенсионеры, дееспособные депутаты и чиновники… Конечно, есть и молодежь призывного возраста, но из нее приличный процент русскоязычных граждан… А скажите мне, дорогие читатели, много ли девушек, юношей пойдут защищать страну, когда, например, депутат Сейма, националист, призывал к самосуду над русскими? Или в публичном пространстве молодчики желали смерти русским? А тем, кто родился, крестился, учился, женился и живет в Латвии выдали паспорт негражданина, чтобы только унизить … Они кинутся защищать таких, как Пабрикс? Да, они живут в Латвии, знают язык, платят справно налоги, даже не попадали в поле зрения службы безопасности, потому как законопослушные граждане, но пойдут ли они воевать за страну, которая «пнула» их сапожищем? Не думаю…

Еще один латвийских «эксперт», генерал НВС Раймонд Граубе, который в советское время учился в ПТУ заявил, что «у России нет сил напасть на Латвию, и жители могут быть спокойны»:

«У России в нынешний миг нет конвенциональной военной силы, чтобы пересечь границы Балтийских государств».

Пир во время чумы! Ладно, я понимаю, что г-н Граубе в свое время подсуетился, попал в нужную «струю» 90-х, и получил пост в НВС, но г-н Пабрикс же изучал в заморских странах историю… Надо было сконцентрировать силы на изучения истории Руси, России, СССР… Впрочем…

Могу сказать одно – радуйтесь, что пока свой взор на Латвию не направил восточный сосед… Он пока выжидает и щадит… А ежели направит, то шикарные, как говорят, унитазы в доме г-на Пабрикса, не спасут – можно обделаться, простите, в портки… Не гневите Бога!