По данным аналитиков, мужчинам в плане зарплаты всегда больше везёт

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17 июля 2022, 12:06 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Согласно оценкам Международной Организации Труда (МОТ), наибольшая разница в оплате труда женщин и мужчин наблюдается в таких экономических секторах, как социальные услуги и здравоохранение. Женщины занимают в них большинство рабочих мест, что составляет 67%. В среднем гендерный разрыв в заработках работников этих отраслей составляет 15-24% в зависимости от методики подсчёта. Максимальный гендерный разрыв в зарплатах для всей мировой экономики без деления на отрасли составляет только 22%.

В исследовании, проведённом МОТ, был представлен анализ разницы в зарплатах по гендерному признаку для 54 стран, на территории которых в совокупности занято до 40% рабочей силы изучаемых секторов. В целом на здравоохранение и соцуслуги в мире приходится 3.4% от всех занятых. В странах с высоким уровнем дохода данный показатель составляет почти 10%, в странах с низким – чуть более 1%. Как уже упоминалось выше, 67% занятых в данной отрасли составляют женщины. Авторы доклада отмечают, пандемия коронавируса хоть и позволила работникам здравоохранения и соцсферы избежать серьёзного падения заработков, при этом мало сказалась на показателе гендерного разрыва.

Однако, по словам экспертов, поскольку женщины в вышесказанных отраслях занимают в большинстве случаев средне-и-низкооплачиваемые рабочие места, можно предположить, что условия труда для них изменились к худшему. При этом, как уже ранее заявляли аналитики из ВЭФ, к 2030 году в мире будет не хватать 14.5 млн работников системы здравоохранения, что по мнению директора департамента условий труда и равенства МОТ, говорит о необходимости дополнительных усилий в части внедрения гендерного равенства в данном экономическом сегменте.